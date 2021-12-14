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Sadece 15 dakikada hazırlanan 5 çeşit akşam yemeği

Eve yorgun argın döndüğünüz bir akşam, bir de ne yemek hazırlayacağınızı düşünmek yorucu gelebilir. Fakat aslında yalnızca dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz birkaç tarif ile sağlıklı ve lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. Yalnızca birkaç malzeme ile dakikalar içinde hazır hale gelebilecek bu menü ile muhteşem bir akşam yemeğine hazır olun.

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:08
Sadece 15 dakikada hazırlanan 5 çeşit akşam yemeği

Dakikalar içinde harika bir sofra ve doyurucu bir menü hazırlamanın sırrı, pratik yöntemler ve sık kullanılan malzemelerden geçiyor. Bu sayede her an sağlıklı ve lezzetli bir akşam yemeğini kısa sürede hazırlayarak eşsiz bir ziyafet çekebilirsiniz. İşte o pratik 5 tarif…

TON BALIKLI DÜRÜM

  • 2 adet lavaş
  • 1 kutu ton balığı
  • 1 kaşık mayonez
  • 4-5 dal maydanoz
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Geniş bir kaseye ton balığını alın. İçine doğranmış maydanoz, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Eklediğiniz bu malzemeleri karıştırın. Lavaşı tavada ya da ekmek kızartma makinesinde hafifçe ısıtıp tabağa alın ve üzerine ton balıklı harcı yayın. Domates dilimlerini de üzerine dizip dürüm yaparak servis edin.

MANTARLI TAVUK ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 4 adet ufak domates
  • 3 adet mantar
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 tutam tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sos için:

  • 1 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığının ucuyla hardal
  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı

Tavuk etlerini yıkayıp, küp küp doğrayın. Domatesleri ve mantarları yıkayın. Mantarları ikiye bölün. Biberleri doğrayın. Çöp şişlere sırayla domates, tavuk, yeşil biber ve mantarları dizin. Tuzunu ve karabiberini atıp, ızgarada pişirin. Limon suyu, hardal ve tuzla yaptığınız sosu üzerine dökün. Üzerine de tavuk şişi yerleştirin.

NOHUTLU MANTI YEMEĞİ

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Yeteri kadar tuz
  • 1,5 litre sıcak su
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1,5 su bardağı hazır mantı

Hazırlanışı:

Uygun bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı alın. Sarımsakları rendeleyin ve tencereye ilave edelim, kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra domates salçası ve biber salçasını ekleyelim ve birkaç dakika daha kavuralım. Tuz, karabiber, pul biber ve sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra haşlanmış nohut ve mantıyı ekleyelim. Mantılar yumuşayana kadar pişirelim. Mantılar da yumuşadıktan sonra nohutlu mantı yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.

LAVAŞ PİZZA

  • 2 adet lavaş

Üzeri için:

  • 1 adet mozzarella peyniri (top şeklinde)
  • 50 gram kaşar peyniri
  • 3 yemek kaşığı domates sosu veya sulandırılmış salça
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir lavaşı yağlı kağıt konmuş fırın tepsisinin üzerine alın. Üzerini güzelce yağlayın. Ardından ikinci lavaşı üzerine koyun. Üzerine domates sosu sürün. Karabiber ve kekik serpin. Taze mozzarella peynirini dilimleyerek üzerine dizin Rendelenmiş kaşar peyniri de serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin. Peynirler eriyene kadar 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

KISIR

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve kasenin üzerini streç filmle kapatın. Bulgur hazır olana kadar diğer malzemeleri yıkayıp bulgurla karıştıracak hale getirebilirsiniz.

  • 2 yemek kaşığı domates salçası (damak zevkinize uygun olarak yarım yemek kaşığı acı biber salçası ve 1,5 yermek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz),
  • Yarım çay bardağından az zeytinyağı,
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 5-10 dal taze soğan,
  • Yarım demet maydanoz
  • Birer tutam taze nane
  • 2 tane domates

Hazırlanışı:

Yeşillikleri yıkayın, kurutun ve ardından ince ince doğrayın, domatesleri de ufak ufak doğrayın. Şişen bulgurları tane tane olabilmeleri için iyice karıştırın. Üzerine salçayı, zeytinyağını, baharatları ve nar ekşisini ekleyin. Elde ettiğiniz karışıma diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Kısırınız servise hazır!

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