Sadece 15 dakikada hazırlanan 5 çeşit akşam yemeği

Eve yorgun argın döndüğünüz bir akşam, bir de ne yemek hazırlayacağınızı düşünmek yorucu gelebilir. Fakat aslında yalnızca dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz birkaç tarif ile sağlıklı ve lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. Yalnızca birkaç malzeme ile dakikalar içinde hazır hale gelebilecek bu menü ile muhteşem bir akşam yemeğine hazır olun.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:08

Dakikalar içinde harika bir sofra ve doyurucu bir menü hazırlamanın sırrı, pratik yöntemler ve sık kullanılan malzemelerden geçiyor. Bu sayede her an sağlıklı ve lezzetli bir akşam yemeğini kısa sürede hazırlayarak eşsiz bir ziyafet çekebilirsiniz. İşte o pratik 5 tarif…

TON BALIKLI DÜRÜM 2 adet lavaş

1 kutu ton balığı

1 kaşık mayonez

4-5 dal maydanoz

1 diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber Yapılışı: Geniş bir kaseye ton balığını alın. İçine doğranmış maydanoz, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Eklediğiniz bu malzemeleri karıştırın. Lavaşı tavada ya da ekmek kızartma makinesinde hafifçe ısıtıp tabağa alın ve üzerine ton balıklı harcı yayın. Domates dilimlerini de üzerine dizip dürüm yaparak servis edin.

MANTARLI TAVUK ŞİŞ TARİFİ Malzemeler 1 adet tavuk göğsü

4 adet ufak domates

3 adet mantar

1 adet kırmızı biber

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karabiber Sos için: 1 adet limonun suyu

1 çay kaşığının ucuyla hardal

1 tutam tuz Hazırlanışı Tavuk etlerini yıkayıp, küp küp doğrayın. Domatesleri ve mantarları yıkayın. Mantarları ikiye bölün. Biberleri doğrayın. Çöp şişlere sırayla domates, tavuk, yeşil biber ve mantarları dizin. Tuzunu ve karabiberini atıp, ızgarada pişirin. Limon suyu, hardal ve tuzla yaptığınız sosu üzerine dökün. Üzerine de tavuk şişi yerleştirin.

NOHUTLU MANTI YEMEĞİ Malzemeler: 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

Pul biber

Yeteri kadar tuz

1,5 litre sıcak su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı hazır mantı Hazırlanışı: Uygun bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı alın. Sarımsakları rendeleyin ve tencereye ilave edelim, kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra domates salçası ve biber salçasını ekleyelim ve birkaç dakika daha kavuralım. Tuz, karabiber, pul biber ve sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra haşlanmış nohut ve mantıyı ekleyelim. Mantılar yumuşayana kadar pişirelim. Mantılar da yumuşadıktan sonra nohutlu mantı yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.

LAVAŞ PİZZA 2 adet lavaş Üzeri için: 1 adet mozzarella peyniri (top şeklinde)

50 gram kaşar peyniri

3 yemek kaşığı domates sosu veya sulandırılmış salça

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı Bir lavaşı yağlı kağıt konmuş fırın tepsisinin üzerine alın. Üzerini güzelce yağlayın. Ardından ikinci lavaşı üzerine koyun. Üzerine domates sosu sürün. Karabiber ve kekik serpin. Taze mozzarella peynirini dilimleyerek üzerine dizin Rendelenmiş kaşar peyniri de serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin. Peynirler eriyene kadar 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!