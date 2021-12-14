Sadece 15 dakikada hazırlanan 5 çeşit akşam yemeği

Dakikalar içinde harika bir sofra ve doyurucu bir menü hazırlamanın sırrı, pratik yöntemler ve sık kullanılan malzemelerden geçiyor. Bu sayede her an sağlıklı ve lezzetli bir akşam yemeğini kısa sürede hazırlayarak eşsiz bir ziyafet çekebilirsiniz. İşte o pratik 5 tarif…
TON BALIKLI DÜRÜM
Yapılışı:
Geniş bir kaseye ton balığını alın. İçine doğranmış maydanoz, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve baharatları ekleyin. Eklediğiniz bu malzemeleri karıştırın. Lavaşı tavada ya da ekmek kızartma makinesinde hafifçe ısıtıp tabağa alın ve üzerine ton balıklı harcı yayın. Domates dilimlerini de üzerine dizip dürüm yaparak servis edin.
MANTARLI TAVUK ŞİŞ TARİFİ
Malzemeler
Sos için:
Hazırlanışı
Tavuk etlerini yıkayıp, küp küp doğrayın. Domatesleri ve mantarları yıkayın. Mantarları ikiye bölün. Biberleri doğrayın. Çöp şişlere sırayla domates, tavuk, yeşil biber ve mantarları dizin. Tuzunu ve karabiberini atıp, ızgarada pişirin. Limon suyu, hardal ve tuzla yaptığınız sosu üzerine dökün. Üzerine de tavuk şişi yerleştirin.
NOHUTLU MANTI YEMEĞİ
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Uygun bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı alın. Sarımsakları rendeleyin ve tencereye ilave edelim, kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra domates salçası ve biber salçasını ekleyelim ve birkaç dakika daha kavuralım. Tuz, karabiber, pul biber ve sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra haşlanmış nohut ve mantıyı ekleyelim. Mantılar yumuşayana kadar pişirelim. Mantılar da yumuşadıktan sonra nohutlu mantı yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.
LAVAŞ PİZZA
2 adet lavaş
Üzeri için:
Bir lavaşı yağlı kağıt konmuş fırın tepsisinin üzerine alın. Üzerini güzelce yağlayın. Ardından ikinci lavaşı üzerine koyun. Üzerine domates sosu sürün. Karabiber ve kekik serpin. Taze mozzarella peynirini dilimleyerek üzerine dizin Rendelenmiş kaşar peyniri de serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin. Peynirler eriyene kadar 5-10 dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!
KISIR
2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve kasenin üzerini streç filmle kapatın. Bulgur hazır olana kadar diğer malzemeleri yıkayıp bulgurla karıştıracak hale getirebilirsiniz.
Hazırlanışı:
Yeşillikleri yıkayın, kurutun ve ardından ince ince doğrayın, domatesleri de ufak ufak doğrayın. Şişen bulgurları tane tane olabilmeleri için iyice karıştırın. Üzerine salçayı, zeytinyağını, baharatları ve nar ekşisini ekleyin. Elde ettiğiniz karışıma diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Kısırınız servise hazır!