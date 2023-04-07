Sakız Neyden Yapılır? Sakız Neden Yapılır, İçinde Ne Var?

Çiklet olarak da ifade edilen sakız, insanların vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortalama 2000 senelik bir geçmişe sahip olan sakız, özellikle çocuklar tarafından çok sevilmektedir. Ancak şekerli olanların çok fazla tüketilmesi diş problemlerine yol açmaktadır. Bu yazımızda sizler için sakız neyden yapılır, sakız neden yapılır, içinde ne var gibi soruların yanıtlarına yer verdik.
Sakız hemen hemen herkesin severek çiğnediği ürünlerden biridir. Sakızın piyasada aromalı veya aromasız birçok çeşidi mevcuttur. Ayrıca sakızın ağız bakımı, ağız kuruluğu, mide rahatsızlıkları, kilo verme gibi faktörlerde de çok fazla yararı vardır. Günümüzde pek çok kişi sakın neden yapılır sorusunun yanıtını aramaktadır. Sakız, ağaçların reçinesinden elde edilmektedir. Yani sakız ağaçlarından yapılmaktadır. Ancak günümüzde sakız ağaçları yerine petrol temelli malzemeler kullanılarak üretilmektedir.
Sakız, eski zamanlarda çam sakızından yapılırken şimdi ise lâteks içeren manilkara zopata adıyla bilinen ağaç türlerinden yapılmaktadır. Bu ağacın yaprakları iğneye benzer. Sakız çiğnemeyi çok seven ancak sakızın içinde var diye merak eden çok fazla kişi mevcuttur. Sakız yapımında takip edilen aşamalar şu şekildedir:
Doğal sakız üretimi eski dönemlerde sakız ağaçlarından elde edilen çamsakızından yapılmaktaydı ve içerisinde kimyasal madde bulunmamaktaydı. Günümüzde ise sentetik ve plastik maddeler kullanılarak sakız imalatı yapılmaktadır.