Salep Neyden Yapılır? Salep Hangi Bitkiden Üretilir, İçinde Ne Var?

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Salep Neyden Yapılır?

Kış aylarının en sevilen içeceklerinden olan salep, genellikle tarçınla tüketilen bir içecektir. Tadı, kıvamı ve aroması ile salep, ülkemizin birçok yöresinde sevilerek tüketilir. Lezzetinin yanı sıra sağlığa faydalı etkisi ile de salep popüler bir içecektir. Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez içeceği olan salep, tamamen bitkisel bir besin kaynağıdır.

Salep orkideler ailesine mensup bir bitkidir. Salep kökü olarak adlandırılan bu bitki aynı zamanda orkide kökü olarak da bilinir. Salep kökü toz haline getirildiğinde piyasadaki toz salep elde edilir. Salep su ile de hazırlanabildiği gibi daha çok süt ile tüketimi tercih edilir.

Salep Bitkisi Nasıl Bir Şey?

Salep mor renkli bir bitkidir. İçilen salep bu bitkinin köklerinden elde edildiğinden kökler turp kökünü andırır. Salep ülkemizde daha çok Burdur ilinin Bucak ilçesinde yetiştirilir. Anadolu'nun farklı yörelerinde de salep yetiştirildiği görülür. Salep kökleri soğan gibi dikilir. Başak halinde büyüyen salep, son derece estetik bir görünüm ortaya koyar.