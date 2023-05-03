Sarmanın Yanına Ne Gider? Zeytinyağlı, Etli, Lahana ve Yaprak Sarmasının Yanına Ne Yapılır?

Sarma milletçe çok sevdiğimiz yapımı biraz meşakkatli olsa da sofralarımızda her daim yeri olan bir yemektir. Pek çok farklı çeşidi bulunur ve her birinin lezzeti kendine özgüdür. Sofrasında sarma yapacaklar; zeytinyağlı, etli, lahana gibi çeşitlerinin yanına ne yapılacağı hakkında fikir sahibi olabilmek adına "Sarmanın yanına ne gider, yaprak ve lahana sarmasının yanına ne gider?" sorularının yanıtlarını araştırırlar. İşte detaylar…

Sarmanın Yanına Ne Gider?

Sarma genellikle ana yemek olarak yapılmaz bir ana yemeğin yanına eşlikçi olarak sofralarda görürüz. Bazı durumlarda sarmanın yanına ne yapılacağı kafa karıştıran bir durum olabilir. İşte sarmanın yanına gidebilecek bazı lezzetli öneriler:

Sebze çorbası:

Marul salatası,

Kayısı hoşafı,

Patates salatası,

Köz patlıcan salatası,

Cacık,

Peynirli poğaça,

Börek çeşitleri,

Kabak mücver,

Mercimek çorbası,

Domates çorbası,

Fırında tavuk,

Et sote,

Dana haşlama,

Havuç tarator,

Patates salatası,

Makarna salatası,

Sarımsaklı yoğurt,

Haydari.

Bu lezzetler hem etli yaprak sarmasının yanına hem de zeytinyağlı yaprak sarmasının yanına çok yakışacaktır.

Lahana Sarmasının Yanına Ne Gider?

Lahana sarması genellikle kış mevsimlerinde tek başına ya da yanında yoğurtla tüketilen bir yemektir. Bu yemeği yalnız olarak değil de bir menü halinde servis etmek isteyen kişiler için lahana sarmasının yanına yakışacak lezzetli öneriler şu şekildedir: