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Sarmanın Yanına Ne Gider? Zeytinyağlı, Etli, Lahana ve Yaprak Sarmasının Yanına Ne Yapılır?

Sarmanın yanına ne gider sorusu, pek çok kişinin menü hazırlarken yanıtını araştırdığı bir sorudur. Genellikle etli sarma menünün ara sıcağı, zeytinyağlı sarma mezesi, lahana sarma ise ana yemek olarak servis edilir. Pek çok çeşidi olan sarmayı menüsünde servis etmeyi isteyen kişiler için bu yazımızda “Zeytinyağlı, etli, lahana ve yaprak sarmasının yanına ne yapılır, hangi salata yapılır?” sorularının yanıtlarını derledik.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:06
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SARMANIN YANINA NE GİDER? ZEYTİNYAĞLI, ETLİ, LAHANA VE YAPRAK SARMASININ YANINA NE YAPILIR?

Sarma milletçe çok sevdiğimiz yapımı biraz meşakkatli olsa da sofralarımızda her daim yeri olan bir yemektir. Pek çok farklı çeşidi bulunur ve her birinin lezzeti kendine özgüdür. Sofrasında sarma yapacaklar; zeytinyağlı, etli, lahana gibi çeşitlerinin yanına ne yapılacağı hakkında fikir sahibi olabilmek adına "Sarmanın yanına ne gider, yaprak ve lahana sarmasının yanına ne gider?" sorularının yanıtlarını araştırırlar. İşte detaylar…

Sarmanın Yanına Ne Gider?

Sarma genellikle ana yemek olarak yapılmaz bir ana yemeğin yanına eşlikçi olarak sofralarda görürüz. Bazı durumlarda sarmanın yanına ne yapılacağı kafa karıştıran bir durum olabilir. İşte sarmanın yanına gidebilecek bazı lezzetli öneriler:

  • Sebze çorbası:

  • Marul salatası,

  • Kayısı hoşafı,

  • Patates salatası,

  • Köz patlıcan salatası,

  • Cacık,

  • Peynirli poğaça,

  • Börek çeşitleri,

  • Kabak mücver,

  • Mercimek çorbası,

  • Domates çorbası,

  • Fırında tavuk,

  • Et sote,

  • Dana haşlama,

  • Havuç tarator,

  • Patates salatası,

  • Makarna salatası,

  • Sarımsaklı yoğurt,

  • Haydari.

Bu lezzetler hem etli yaprak sarmasının yanına hem de zeytinyağlı yaprak sarmasının yanına çok yakışacaktır.

Lahana Sarmasının Yanına Ne Gider?

Lahana sarması genellikle kış mevsimlerinde tek başına ya da yanında yoğurtla tüketilen bir yemektir. Bu yemeği yalnız olarak değil de bir menü halinde servis etmek isteyen kişiler için lahana sarmasının yanına yakışacak lezzetli öneriler şu şekildedir:

  • Yayla çorbası,

  • Patates çorbası,

  • Tarhana çorbası,

  • Kuru patlıcan ve domates salatası,

  • Izgara zeytin salatası,

  • Yoğurtlu tavuk salatası,

  • Beşamel soslu sebze graten,

  • Patates graten,

  • Cacık,

  • Kabak tarator,

  • Mercimek çorbası.

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