Şehriye Çorbasının Yanına Ne Gider? Şehriye Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Meze Yakışır?

Şehriye çorbasının yanına ne gider? En çok tercih edilen çorbalardan biri olan tavuklu şehriye çorbasının yanına ne gider, arpa şehriye çorbasının yanına ne yapılır merak ediyor olabilirsiniz. Çoğu kişinin sevdiği ve akşam yemeklerinde sıklıkla tercih edilen şehriye çorbası yanına ne gider, hangi yemekler şehriye çorbasına eşlik eder? Çorbanın yanına ne gider merak ediyorsanız yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Şehriye Çorbasının Yanına Ne Gider?

Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen şehriye çorbasının ardından sunabileceğiniz birçok yemek bulunuyor. Sulu patates yemeği, karnıyarık, pilav, taze fasulye ve peynirli makarna şehriye çorbasının yanında tercih edebileceğiniz yemeklerden bazılarıdır. Bunun yanı sıra orman kebabı, pilav, cacık, havuç tarator, soslu tavuk, salçalı sebzeli bulgur pilavı, köfte, fırında sebzeli soslu mantar, mısırlı pirinç pilavı, Hasanpaşa köfte gibi yemekleri de arpa şehriye çorbasının ardından tercih edebilirsiniz. Bu yemekleri tavuklu şehriye çorbasıyla beraber de sunabilirsiniz.

Şehriye Çorbasının Ardından Hangi Tatlılar İkram Edilebilir?

Özellikle bir davet sofrası kuruyorsanız ve başlangıç olarak şehriye çorbası, tavuklu şehriye çorbası ya da arpa şehriye çorbası tercih ettiyseniz tatlıyı seçmekte zorlanabilirsiniz. Ancak şehriye çorbasıyla başlangıç yaptığınız davet sofranızda ikram edebileceğiniz birbirinden güzel tatlılar bulunuyor. İrmik helvası, çikolatalı soslu un helvası, melisa tatlısı, incir uyutması, tahinli muhallebi, bardakta tiramisu, Hindistan cevizli muhallebi gibi tatlıları misafirlerinize ikram edebilirsiniz.