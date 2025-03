Şehzadeler sofrası iftar menünüzü süsleyecek!

Sanayileşme hızı bakımından Türkiye'nin üçüncü kenti unvanına sahiptir. Bakalım bizleri bu enfes Manisa sofrasında hangi lezzetler bekliyor?

ALAŞEHİR KAPAMA MANTI

MALZEMELER

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

Bir çay kaşığı tuz

2 su bardağı kadar et veya tavuk suyu

250 gram dana kıyma

Yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Yeteri kadar zeytinyağı

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Un, tuz ve suyu karıştırarak mantı hamuru kıvamında hamur elde edin. İyice yoğurup dört parçaya koparın ve her birini beze yapıp ince olarak açın. Dört santimlik kare parçalara kesin ve her birinin üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Hamurları bu şekilde dinlendirirken başka bir yerde soğanı rendeleyip içine baharatları, tuzu ve kıymayı ekleyip yoğurun. En son maydanozu incecik kıyıp ekleyin. Kare hamurların ortasına bir parça koparıp yerleştirin ve hamuru kıymanın üzerine bohça gibi sıkıca bastırarak kapatın. Derin bir kızartma tavasına sıvı yağ koyup yağ iyice ısındığında hazırlanan bohçaları içine atıp kızartın. Derin bir servis tabağına yan yana sıralayıp üzerine çok sıcak olan tavuk veya et suyunu döküp 5 dakika kadar dinlendirin ve sıcakken yoğurt eşliğinde servis yapın.

KULAK ÇORBASI

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

Yeteri kadar tuz

KÖFTE İÇİN:

100 gram yağsız kıyma

2 çorba kaşığı irmik

Yarım rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

Terbiye için: 1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

Pul biber

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Hamur için un, yumurta ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirip, mantı hamuru inceliğinde açın. Daha sonra küçük kareler halinde kesin. Birbirlerine yapışmaması için unlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kuruyana kadar kızartın. Köfte için kıyma, irmik, soğan, karabiber ve tuzu yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yapıp, az miktarda sıvı yağda kızartın. Tencereye 5 su bardağı su koyup kaynatın. Hamur ilave edip, 6-7 dakika pişirin. Terbiye için yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyenin içine ilave edin. Karıştırıp yeniden tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynatın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Servis tabaklarına alıp, üzerlerine köfte ekleyin. Üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.

ŞEKERLİ PİDE

MALZEMELER

500 gram un

2-2.5 su bardağı ılık su

Bir çay kaşığı tuz

400 gram çifte kavrulmuş tahin

400 gram şeker

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru dört eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı oklava yardımıyla yarım parmak kalınlığında açalım. Tahini sürüp toz şeker serpelim. Ardından rulo yapıp tekrar daire şekli verelim. Bir santimetre kalınlığında açıp üzerine tekrar tahin sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirelim.