Şırdan nerenin yemeği? Şırban hangi yörede meşhur?

Doğu yöresinin meşhur yemeklerinden biri olan şırdan bölgede çokça bilinen yemeklerden biridir. Kokoreç ve mumbar gibi sakatat yemeklerinden biri olan şırdan pirince de farklı bir lezzet vermektedir.

ŞIRDAN NERENİN YEMEĞİ?

Şırdan, doğu yöresine ait bir yemektir. Koyunun midesinin bir bölümünün temizlenip içerisine baharatlanan pirincin doldurulmasıyla elde edilen şırdan Adana'da yaygın olan bir yemektir.

ŞIRHAN NEREDE MEŞHUR?

Türk Mutfağı'nın lezzetlerinden biri olan şırdan yemeği genel olarak Adana yöresinde meşhur olan ve orada bilinen bir yemektir. Adana'da oldukça sık tüketilen bir yemek olan şırdan, ilin meşhur yiyeceği adana kebap gibi yaygın olan bir lezzettir.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİNDEN YAPILIR?

Adana'nın meşhur lezzeti şırdan koyunun midesinden yapılır. Midenin temizlenip içerisine baharatlarla birlikte pirincin eklenmesiyle elde edilen yemek şırdan dolması olarak da bilinmektedir.