Siyah üzümü hiç böyle denemediniz! Yaz aylarında serinliğin sırrı olan o tarif...

Yaz aylarının sıcaklığı ile baş etmeye çalışanlara müjde! İnsan sağlığına binbir faydası olan siyah üzüm, sıcaklığın yükseklerde seyrettiği bu günlerde adeta içinizi serinletecek. Hem nefis tadı hem de pratikliği ile bir deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu tarif ile sizler de kendinizi ferahlatabilirsiniz.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 23.08.2025 09:33

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eylül ayının gözdesi üzümün en esmer hali olan kara üzümlü tariflere yer veriyorum. Madem mutfağımıza aldık, o halde kara üzümü biraz tanıyalım. Arkeolojik buluntularda; Anadolu'da Hititler zamanında üzümün büyük önem taşıdığı, M.Ö. 1800- 1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde ve sosyal yaşantıda üzümün tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmiştir. Hititler, bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını uygulamışlar. Yozgat Alişar'da yapılan kazılarda, M.Ö. 1800-1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde kaseler bulunmuş. Çorum Alacahöyük'teki kral mezarlarında M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap bardağı ile testi bulunması tesadüf değildir. Ege ve Marmara bölgesindeki bağcılığın geliştiği yörelerde basılan paralar üzerinde üzüme yer verilmiş olması, bağcılığa verilen önemi gösterir. Bağcılık, Anadolu uygarlıklarında halkın geçiminde ve ticarette daima önemli bir rol oynamıştır.

KAN YAPICI ÖZELLİĞİ VAR Tarih boyunca Anadolu'da elde edilen üzümler, çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketildi. Bir kısmı da pekmez, bulama, pestil, lokum ve köfter şeklinde değerlendirilirdi. Rahmetli babaannem, çocukken bana üzüm suyu şurubu hazırlardı. Konsantre haldeki üzüm şurubunu istediğim zaman sulandırarak içerdim. Kan yapıcı olması sebebiyle, çocukluk fotoğraflarımdaki sağlıklı görüntümü buna borçluyum diyebilirim. Bu nedenle size bugün kara üzüm suyu tarifi de veriyorum. Karadenizlilerin meşhur kokulu kara üzümü ve mısır unu kullanılarak yapılan pepeçurayı da anmamak olmazdı. Son olarak, kara üzüm suyunu dondurarak üzüm sorbe elde ettiğim reçeteyi sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...