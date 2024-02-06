Sofralarda Arnavut esintisi! En meşhur yemekleri...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün en misafirperver kültürlerden biri olan Arnavutların çok lezzetli damarına basıyoruz. Değişik dönemlerde, Arnavutluk toprakları Yunanistan, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve her biri Arnavut mutfağına etkilerini bırakmıştır. Bu sebeple Arnavut mutfağında Türk, Yunan, Sırp ve İtalyan etkileri görmek mümkündür. Köklü ve çeşitli bir mutfak olan Arnavut mutfağı; mantı, börek, kahve ve et yemeklerini barındırmaktadır. Arnavutların eşsiz lezzete sahip et yemekleri arasında şüphesiz ilk akla geleni Arnavut ciğeridir. Bu eşsiz lezzet; ciğerle yapılan ve soğan gibi sebzelerle ikram edilen benzersiz bir meze çeşididir. Bugün Arnavutlara has iki tarifi yazdım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda görüşebilmemiz dileği ile...
KAYMAÇINA
MALZEMELER
YAPILIŞI: Yumurta ve şekerleri kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpıyoruz. Ilık süt ve vanilyayı ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Cam bir fırın kabına alıyoruz. Fırın tepsisinin içine bir miktar su koyup cam fırın kabını içine oturtuyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında pişiriyoruz.
PÜF NOKTASI: Üzeri göz göz olunca ve kızarınca piştiği anlaşılır ve servis etmek için bir süre buzdolabında bekletmek gerekir.
ELBASAN TAVA
MALZEMELER
YAPILIŞI: Etleri biraz kavuruyoruz. Daha sonra doğranmış kuru soğanı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra suyunu ve tuzunu ilave edip düdüklü tencerede pişiriyoruz. Etin suyundan bir çay bardağı sos için ayırıyoruz. Bir kapta yoğurt, yumurta ve unu top top olmaması için iyice çırpıyoruz. İçerisine et suyunu ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Pişirdiğimiz ete baharatlarını da ilave edip bir fırın kabına alıyoruz. Hazırladığımız sosu etlerin üzerine döküyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar orta ısılı fırında pişiriyoruz ve sıcak olarak servis ediyoruz.
ARNAVUT CİĞERİ
MALZEMELER