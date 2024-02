Sofralarda Arnavut esintisi! En meşhur yemekleri...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün en misafirperver kültürlerden biri olan Arnavutların çok lezzetli damarına basıyoruz. Değişik dönemlerde, Arnavutluk toprakları Yunanistan, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve her biri Arnavut mutfağına etkilerini bırakmıştır. Bu sebeple Arnavut mutfağında Türk, Yunan, Sırp ve İtalyan etkileri görmek mümkündür. Köklü ve çeşitli bir mutfak olan Arnavut mutfağı; mantı, börek, kahve ve et yemeklerini barındırmaktadır. Arnavutların eşsiz lezzete sahip et yemekleri arasında şüphesiz ilk akla geleni Arnavut ciğeridir. Bu eşsiz lezzet; ciğerle yapılan ve soğan gibi sebzelerle ikram edilen benzersiz bir meze çeşididir. Bugün Arnavutlara has iki tarifi yazdım. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda görüşebilmemiz dileği ile...





KAYMAÇINA



MALZEMELER

5 adet yumurta

1 litre süt

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya



YAPILIŞI: Yumurta ve şekerleri kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpıyoruz. Ilık süt ve vanilyayı ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Cam bir fırın kabına alıyoruz. Fırın tepsisinin içine bir miktar su koyup cam fırın kabını içine oturtuyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI: Üzeri göz göz olunca ve kızarınca piştiği anlaşılır ve servis etmek için bir süre buzdolabında bekletmek gerekir.





ELBASAN TAVA



MALZEMELER

500 gr. kuzu eti

2 adet kuru soğan

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 çay bardağı et suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Etleri biraz kavuruyoruz. Daha sonra doğranmış kuru soğanı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra suyunu ve tuzunu ilave edip düdüklü tencerede pişiriyoruz. Etin suyundan bir çay bardağı sos için ayırıyoruz. Bir kapta yoğurt, yumurta ve unu top top olmaması için iyice çırpıyoruz. İçerisine et suyunu ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Pişirdiğimiz ete baharatlarını da ilave edip bir fırın kabına alıyoruz. Hazırladığımız sosu etlerin üzerine döküyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar orta ısılı fırında pişiriyoruz ve sıcak olarak servis ediyoruz.





ARNAVUT CİĞERİ



MALZEMELER

700 gram kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)

1 çay bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

2 çorba kaşığı un (ikinci kez kızartma için)

1,5 su bardağı sıvı yağ

SERVİS İÇİN:

Kuru Soğan

Kimyon

Maydanoz

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün (benim ciğerimden 2 damla kan aktı sadece). Taze ciğer için lütfen bildiğiniz kasaptan yardım alın. Kızartma yağınızı, derin çelik tencerenize alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın. Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk. kızartın. Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın. İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin… Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın. Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin.