Soğan doğrarken gözlerin yanmasını engelleyen efsane yöntem! Denemeyen pişman oluyor

Her yemeğe lezzet katan soğan, göz yaşartıcı özelliği nedeniyle mutfakta zor anlar yaşamanıza neden olabilir. Soğan doğrarken gözlerin sulanması doğal bir süreç olsa da aslında bunu engellemek için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. İşte en etkili yöntemler...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:26

Soğan her mutfağın vazgeçilmezi. Yemek hazırlığınızı yaparken doğrayacağınız soğanın gözlerinizde yanma ve sulanma yapmasını istemiyorsanız bu yazı tam size göre. İste soğanları gözleriniz yaşarmadan doğrama yöntemleri…

SOĞAN DOĞRARKEN NEDEN GÖZLER YAŞARIR? Soğan doğrarken gözlerinizin yaşarmasının arkasındaki neden syn-propanethial-S-oksittir. Soğanı doğrarken ortaya çıkan bu madde, havayla temas ederek ortama hızla yayılmaktadır. Aslında soğanın kendisini böcek gibi zararlı dış etkenlerden korumasına yarayan bir savunma mekanizması olan syn-propanethial-S-oksit, gözümüzün korneası ile temasa geçtiği anda vücudumuz tepki göstererek gözyaşı üretimine hız verir.