Suyuna sadece bir malzeme ekleyin! Her seferinde mükemmel haşlanmış yumurta ve çatlamayan kabuklar için yeterli…

Pişirmesi oldukça basit olan, hızlıca hazırlanan ve kahvaltılarımızdan eksik olmayan yumurta aslında püf noktalarını kaçırdığımızda ne yazık ki tüketmesi keyifsiz bir besin haline dönüşür. Yumurtayı haşlarken istediğiniz kıvamı tutturabilmek ve servise hazır hale getirebilmek düşündüğümüz kadar kolay olmayabiliyor. Haşladığınız yumurtaların suyuna ekleyeceğiniz bu malzeme ile hem yumurtanız istediğiniz kıvamda olacak hem de kabuklarının çatlamasını önlemiş olacaksınız.
ÇATLAYAN YUMURTA KABUKLARININ ÇÖZÜMÜ
Şefler, yumurtalarınızı her seferinde nasıl mükemmelleştireceğinizin sırrını paylaştı. Aslında yumurtaları haşlarken yapmanız gereken tek şey suyuna bir damla sirke eklemek. Böylece yumurtaların hem kıvamı hem de kabukları korunacak ve lezzetli haşlanmış yumurtalara kavuşacaksınız.
Yumurta haşlama suyuna sirke eklenmesi, yumurta beyazındaki proteinin daha hızlı pıhtılaşmasına yardımcı olur ve kabukta oluşabilecek çatlakların oluşumunu engeller.
YUMURTAYI KAYNATMADAN ÖNCE ODA SICAKLIĞINA GETİRİN
Yumurtaları buzdolabında saklıyorsanız, haşlamadan önce oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz gerekir.
Yumurtalar oda sıcaklığına gelene kadar bekleyecek vaktiniz yoksa sıcak musluk suyunun altında kısa bir süre bekletmeyi deneyebilirsiniz.
SUYA BİR ÇAY KAŞIĞI TUZ EKLEMEK
Yumurta suyuna tuz eklemek kabuklarının çatlamasını önlemek açısından kullanabileceğiniz bir başka yöntemdir.
Yumurtalarınızı haşlayacağınız suyun içerisine bir çay kaşığı tuz eklemek suyun köpürmesini önler ve kabuklarının çatlamadan daha kolay soyulmasını sağlar.
YUMURTALARIN BİRBİRİNE BASKI YAPMAMASINA DİKKAT EDİN
Haşladığınız tencerenin alabileceğinden fazla yumurta eklemek ve yumurtaların birbirine temas etmesine neden olmak kabukların çatlamasına sebep olur. Yumurta haşlarken tek seferde yalnızca tencerenin kapasitesi kadar yumurta eklemeniz yumurtanızın tam kıvamında olmasını sağlayacak ve aynı zamanda kabuklarının çatlamasını önleyecektir.