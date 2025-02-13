Suyuna sadece bir malzeme ekleyin! Her seferinde mükemmel haşlanmış yumurta ve çatlamayan kabuklar için yeterli…

Pişirmesi oldukça basit olan, hızlıca hazırlanan ve kahvaltılarımızdan eksik olmayan yumurta aslında püf noktalarını kaçırdığımızda ne yazık ki tüketmesi keyifsiz bir besin haline dönüşür. Yumurtayı haşlarken istediğiniz kıvamı tutturabilmek ve servise hazır hale getirebilmek düşündüğümüz kadar kolay olmayabiliyor. Haşladığınız yumurtaların suyuna ekleyeceğiniz bu malzeme ile hem yumurtanız istediğiniz kıvamda olacak hem de kabuklarının çatlamasını önlemiş olacaksınız.