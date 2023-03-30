Tahin Neyden Yapılır? Tahin Ham Maddesi Nedir, İçinde Ne Var?

Tahin neden yapılır konusu hakkında araştırma yapanlardan mısınız? Eğer öyleyse içeriğimiz tam size göre. Çünkü tahinin ham maddesi nedir sizler için bulduk. Türk mutfağında geleneksel bir gıda olduğu için tahinli neyden yapılır ve nasıl yapılır diye oldukça sık diye oldukça sık araştırılmaktadır. Eğer sizde tahinin içinde ne var diye düşünüyorsanız içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz. Haberimizin devamına inerek tahin neden yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Tahin Neden Yapılır?

Özellikle kahvaltı sofralarımızın gözdesi olan tahinin ham maddesi susamdır. Kaliteli susam tohumları toplandıktan sonra ilk etapta susamları kabuklarından ayırmak gerekir. Bu ayırma işlemi için susamlar tuzlu suyun içinde yaklaşık 8-12 saat kadar bekletilir. Kabuklarından ayrılmış olan susamlar, içerisinde bulunabilecek herhangi bir yabancı maddeye karşı elekten geçirilir. Elekten geçen susamlar özel makinelerde kurutulmaya bırakılır. Böylelikle susamın içine işleyen tuz ve sudan arındırılmış olur. Kurutma işleminden sonra içindeki yağın açığa çıkması için kavrulur. Kavrulan susamlar yine özel makinelerde ezilmeye başlar. Ezilme işleminin sonunda susamın yağı iyice çıkar ve makinenin ucundan çok koyu kıvamlı bir sıvı kalır. Bu sıvıyla beraber tahin oluşmuş olur.

Tahinin Faydaları Nelerdir?

Ülkemiz için geleneksel bir lezzet olan tahin yer yer tahan olarak da adlandırılır. Ayrıca ülkemizin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinde de geleneksel bir gıda olarak kullanılır. Tahin, oldukça besleyici ve doyurucu bir gıda maddesidir. Bunun sebebi ise içeriğinde barındırdığı vitaminler ve minerallerdir. Zengin besin değerine sahip olup insan vücuduna sayısız fayda sağlamakla beraber tadı da oldukça lezzetlidir. Tahinin insan sağlığına olan faydaları ise şu şekildedir:

• Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan susam, tahinin ham maddesi olması sebebiyle tahin de kalsiyum açısından zengin bir gıda maddesidir. Bu sebeple kemik ve kas gelişimi için oldukça önemlidir. Bu sayede hayvansal gıdalar tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireyler de kalsiyum ihtiyaçlarını tahin tüketerek giderebilirler.

• Çinko, C vitamini, demir ve selenyum açısından da oldukça zengin bir besin olan tahin, özellikle kış aylarında vücut direncinizi arttırarak hastalıklara karşı vücudunuzu korumaya yardımcı olmaktadır.

• Tahin, içeriğinde yüksek oranda bulunan çinko sayesinde cildin daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca tahin içeriğinde yüksek oranda bulunan B ve E vitaminleri de kan hücrelerini besleyerek cilt üzerinde olumlu etkiler göstermektedir.

• Tahin, doymamış yağ oranı yüksek olan bir besin olduğu için düzenli tüketilmesi halinde vücutta bulunan kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıkları ihtimalini en aza indirir.

• Tahinin içerisine bir miktar pekmez eklediğinizde bu karışım güçlü bir E vitamini kaynağıdır. E vitamini ise cinsel gücü arttırıcı bir özellik göstermektedir.

• Tahin, içeriğinde bulunan lignan adlı madde sayesinde kan dolaşımını düzenleyerek kasların gevşemesini sağlar ve tansiyon üzerinde düşürücü etki gösterir.

• Tahin içerdiği B, C ve E vitaminleri sayesinde ülser, gastrit gibi mide hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir.

• Zengin besin içeriği sayesinde güçlü bir antioksidan özelliği gösteren tahin, düzenli tüketildiği takdirde kanser hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi en aza indirmektedir.

• Glutensiz oluşu ile çölyak hastası olan kimseler için de uygun bir gıda olur.

• Yüksek bir sindirilebilirlik endeksine (biyo-yararlanım) sahip olan tahin, yaklaşık 18 gram'lık (100 gram başına) protein içerir.

Tahin Nasıl Tüketilir?

Sade olarak tüketebileceğiniz tahin, ülkemizde özellikle bal ya da pekmez ile karıştırılarak zengin besin değerine sahip tatlı olarak tüketilen bir gıda maddesidir. Aynı zamanda tahin ürünlerini yemeklerinizde ya da hamur işlerinize ekleyerek de yaptığınız yemeklerin lezzetini arttırabilirsiniz. Örneğin; humus yaparken içerisine bir miktar tahin ekleyebilirsiniz yada yapmış olduğunuz piyaza eser miktarda tahin ilave ederseniz efsane bir lezzet yakalarsınız. Pastacılık sektöründe de tahinin lezzetinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Tahinli pekmezli kurabiye başta olmak üzere tahinli çörek, tahinli poğaça ya da tahinli ekmek olarak da afiyetle tüketebilirsiniz.