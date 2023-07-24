Tatlı yaparken neden yumurtayı oda sıcaklığında kullanmalısınız?

ODA SICAKLIĞINDAKİ YUMURTALAR GERÇEKTEN PİŞİRMEK İÇİN DAHA MI İDEAL? İlk olarak, fırınlamanın çok hassas bir kimya olduğunu unutmayın. Bir bileşen değiştirildiğinde, sonuç da tamamen değiştirebilir. Yumuşatılmış tereyağı veya krem peynir gibi sertleşebilen bir yağ ile karıştırıldığı durumunda, soğuk malzemelerin eklenmesi (bu durumda yumurta) yağın yeniden sertleşmesine neden olabilir. Oda sıcaklığındaki yumurtaları kullanmak ise bunun olmasını engeller. Hem daha pürüzsüz bir hamur elde etmenizi hem de tatlılarınızın nemli kalmasını sağlar.

Beze veya pandispanya gibi havanın dahil edilmesine dayanan tatlılarda, oda sıcaklığındaki yumurtalar soğuktan daha iyi çırpılır ve daha büyük bir hacim elde edilir. Bu, daha fazla hava tutmalarına izin verir ve daha kabarık olmalarını sağlar.