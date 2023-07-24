Tatlı yaparken neden yumurtayı oda sıcaklığında kullanmalısınız?

İster tatlı yapmaya yeni başlıyor olun, isterseniz yıllardır deneyiminiz olsun siz de mutlaka yumurtaların oda sıcaklığında tarife eklenmesi gerektiğini biliyorsunuzdur. Bu noktada kurabiye yaparken donuk bir tereyağı kullanmanın tarifi bozabileceği gibi buzdolabından çıkmış bir yumurtayı kullanmak da geri tepebilir.
YUMURTALARI ODA SICAKLIĞINDA TUTMAK GÜVENLİ Mİ?
Oda sıcaklığındaki yumurta kullanmanın en büyük endişesi, bunların salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıkları taşımalarıdır. Bununla birlikte, oda sıcaklığında yumurta, pişirildiği sürece böyle bir risk taşımaz. Isı, yumurtalarda bulunabilecek bakterilerin çoğunu öldürür, bu nedenle tatlınızı fırında pişirmek yeterli olacaktır.
Eğer tatlınız fırında pişmeyecekse yumurtaları eklediğiniz karışımın en az 71derece olduğundan emin olun. Yumurtaların oda sıcaklığında durmasını istemiyorsanız tatlıyı yapmadan önce yaklaşık olarak 30 dakika boyunca oda sıcaklığında kalmaları da yeterli olacaktır. Ek olarak, bulabileceğiniz en taze yumurtaları kullanmak bakteri olasılığını azaltacaktır.
ODA SICAKLIĞINDAKİ YUMURTALAR GERÇEKTEN PİŞİRMEK İÇİN DAHA MI İDEAL?
İlk olarak, fırınlamanın çok hassas bir kimya olduğunu unutmayın. Bir bileşen değiştirildiğinde, sonuç da tamamen değiştirebilir. Yumuşatılmış tereyağı veya krem peynir gibi sertleşebilen bir yağ ile karıştırıldığı durumunda, soğuk malzemelerin eklenmesi (bu durumda yumurta) yağın yeniden sertleşmesine neden olabilir. Oda sıcaklığındaki yumurtaları kullanmak ise bunun olmasını engeller. Hem daha pürüzsüz bir hamur elde etmenizi hem de tatlılarınızın nemli kalmasını sağlar.
Beze veya pandispanya gibi havanın dahil edilmesine dayanan tatlılarda, oda sıcaklığındaki yumurtalar soğuktan daha iyi çırpılır ve daha büyük bir hacim elde edilir. Bu, daha fazla hava tutmalarına izin verir ve daha kabarık olmalarını sağlar.
YUMURTALARI NASIL KISA SÜREDE ODA SICAKLIĞINA GETİREBİLİRSİNİZ?
Yumurtalarınızı tatlınızı yapmadan önce oda sıcaklığına getirmeyi unuttuysanız üzülmeyin. Oda sıcaklığına gelmeleri için sadece 30 dakika kadar tezgahta beklemeleri yeterli. Birçok insan için bu, malzemeleri bir araya getirmeniz, tavayı hazırlamanız ve fırını önceden ısıtmanız için geçen süre ile yaklaşık olarak aynıdır.