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Tavuk Göğsü Tavuktan Mı Yapılır? Tavuk Göğsü Neyden Yapılır?

Tavuk göğsü tavuktan mı yapılır konusu, özellikle tatlı düşkünleri ve mutfağını oldukça verimli kullanan ev hanımları için vazgeçilmez bir önem arz ediyor. Bu sebeple de ilgili kişiler tarafından, tavuk göğsü tavuktan mı yapılır konusu gerek internet üzerinden, gerek ise yemek tarifi konulu açıklayıcı yemek tarifi kitaplarından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:06
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TAVUK GÖĞSÜ TAVUKTAN MI YAPILIR? TAVUK GÖĞSÜ NEYDEN YAPILIR?

Tavuk göğsü tavuktan mı yapılır sorusunun insanlar tarafından sıkça sorulmasının en sık sebebi; tavukgöğsü tatlısının genel olarak tavuksuz yapılarak tüketilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar, tavuk göğsü tatlısının tavuklu mu yoksa tavuksuz mu yapıldığını oldukça merak etmektedir. Dilerseniz, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan Tavuk Göğsü Neyden Yapılır? konusunu birlikte inceleyelim…

Tavuk Göğsü Tavuktan Mı Yapılır?

Tavuk göğsü tatlısı geleneksel Türk mutfağı içerisinde bulunan en meşhur tatlılardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu sebeple, Türk mutfağında sıklıkla yapılan ve tüketilen tatlılar arasında bulunan tavukgöğsü üzerine çeşitli yorumlar yapılmakta ve merak edilen sorular sorulmaktadır. Bilindiği üzere tavuk göğsü tatlısı tavuktan yapılmaktadır. Yani tavuk göğsü tatlısının içerisine gerçek tavuk göğsü konulmaktadır. Bu hususun az bilinmesinin en büyük sebebi ise, zaman geçtikçe bu tatlının içerisine tercihe göre tavuk göğsü etinin konulmaması olarak açıklanabilir. Tavuk göğsü ile yapılan tavukgöğsü tatlısı; mevcut tatlının orijinal ve gerçek hali olsa da, bir diğer yandan ise gerçek tavuk göğsü etinin konulmadığı tavuk göğsü tatlısına da ''yalancı tavuk göğsü tatlısı'' ifadesi kullanılmaktadır.

Tavuk Göğsü Neyden Yapılır?

Türk mutfağı içerisinde sayısız yemek ve sayısız tatlı yer almaktadır. Tüm yemekler ve tatlılar ise çok geniş bir yelpazede ele alınarak çok çeşitli malzemelerle açıklanabilmektedir. Yine Türk mutfağı içerisinde vazgeçilemeyen leziz tatlılarından olan tavuk göğsü tatlısının içerisinde de çeşitli ürünler bulunmaktadır. ''Gerçek tavuk göğsü tatlısı'' ve ''yalancı tavuk göğsü tatlısı'' olarak iki türlü de yapılabilen tavukgöğsü tatlısının içerisindeki malzeme farklılıkları ise çok azdır. Gerçek tavuk göğsü tatlısı; süt, pirinç unu, buğday ya da mısır nişastası, tavuğun göğüs eti, damla sakızı, tereyağı, vanilya ve tarçından yapılmaktadır. Yalancı tavuk göğsü tatlısı ise; yine tüm bu ürünleri barındırmakta fakat yalnızca tavuğun göğüs etini içerisinde barındırmayacak şekilde yapılmaktadır.

Tavukgöğsü Tatlısı Hazırlanışı

Tavukgöğsü tatlısının (gerçek tavukgöğsü tatlısı) hazırlanışı; geleneksel Türk mutfağında bulunan diğer enfes tatlılar gibi çok çeşitli ve yapımı keyifli bir şekilde hazırlanabilmektedir. İşte tavukgöğsü tatlısının hazırlanışı;

  • Tavuğun göğüs eti haşlanmalı ve tavuğun göğüs eti soğuduktan hemen sonra oldukça ince bir biçimde didiklenmelidir. Bir kase olacak şekilde suyun içine bu tavuk göğsü konulmalı ve suyu sıklıkla değiştirilmelidir. Bu şekilde ise hem tavuk etinin birbirinden ayrılarak kopması hem de tadının yok olması sağlanmalıdır.
  • Bir tencere içerisinde nişastayı, pirinç ununu, vanilyayı, damla sakızlarını ve şekeri koyularak karıştırılmalıdır. Bu işlemin ardından süt eklenerek çırpılmalı ve karıştırılmalıdır.
  • Elde edilen karışım ocak üzerine konup çırpılarak, tam bir muhallebi kıvamına gelene değin pişirilmelidir.
  • Tencere, ocaktan alınıp mikser yardımıyla 5 dakika kadar süre ile çırpılmalıdır.
  • Didiklenmiş tavuğun suyu güzelce sıkılmalıdır ve ardından bu tavuklar tencerenin içine eklenerek karıştırılmalıdır.
  • Elde edilen karışım; geniş bir cam tepsi üzerine dökülmelidir ve ardından soğuması beklenilmelidir.
  • Son olarak ise tatlının üzerine tarçın serpilebilir ve bu şekilde servise sunulabilir.

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