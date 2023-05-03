Taze Fasulyenin Yanına Ne Gider? Taze Fasulyenin Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Yakışır?

Taze fasulye yemeği pek çok çeşidi bulunan, yaz mevsimlerinde sıkça pişirilen, faydalı ve bir o kadar da lezzetli bir yemektir. Bu lezzetli yemek ile bir menü oluşturmak isteyen kişiler de bazen yanına ne yakışacağını bulamayabilir ya da her zaman yaptığından farklı lezzetler arayabilir. Bu kişiler için bu yazımızda "Taze fasulyenin yanına ne gider? Kıymalı taze fasulyenin yanına makarna gider mi, yanına ne yapılır?" sorularının yanıtlarını derledik.

Taze Fasulyenin Yanına Ne Gider?

Yaz aylarının favorisi olan taze fasulye hem zeytinyağlı şekilde oldukça hafif bir meze şeklinde ya da kıymalı olarak ana yemek şeklinde tüketilebilir. Pek çoğumuz sevdiği bu yemek ile bir menü oluşturulacak ise yanına ne yapılacağı, ne gideceği merak konusu olur. Taze fasulyenin yanına gidebilecek lezzetli yemekler için önerilerimiz şu şekildedir:

Mantar dolması,

Fırında tavuk baget,

Peynirli makarna,

Kuskus pilavı,

Şehriyeli pirinç pilavı,

Sebzeli bulgur pilavı,

Fellah köftesi,

Cacık,

Yoğurt,

Kabak şayan,

Salçalı makarna,

Ankara tava,

Fırın makarna,

Köz patlıcanlı kiş,

Erişte pilavı.

Taze Fasulyenin Yanına Hangi Çorba ve Salata Yakışır?

Hem hafif hem de pratik bir yemek olan taze fasulye yemeği, yanına yalnızca çorba ve salata yapılacak muhteşem bir menü haline getirilebilir. Hafif ve lezzetli olan bu menüyü daha lezzetli hale getirebilmek için farklı çorbalar ve değişik salatalar ile kombinlenebilir. Taze fasulye yemeğinin yanına yakışabilecek çorba ve salata önerilerimiz şu şekildedir: