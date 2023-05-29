Temizlerken hep aynı hatayı yapıyoruz! Sakın mantarlara bu işlemi yapmayın: Tüm faydasını yok ediyor

Mantarları temizlemenin birkaç farklı yolu vardır. Mantarları temizlemenin en iyi yolu, mantarın türüne ve onu nasıl pişirmeyi planladığınıza bağlıdır.
Çoğu mantarı nemli bir bez veya kağıt havluyla silebilirsiniz. Bu işlem, mantarın yüzeyinde bulunan kir veya kalıntıları temizleyecektir.
Mantarlar çok kirliyse, soğuk su altında hızlıca durulayabilirsiniz. Mantarlar suyu kolayca emebildikleri için duruladıktan hemen sonra kurulayın.
Mantarları suya batırmayın, bu durum onları yumuşatır. İnsanların mantarları temizlerken yaptığı en büyük hata onları suda bekletmektir. Bu işlem, mantarları yumuşatabilir ve lezzetlerini kaybedebilir.
İşte mantarları temizlemek için bazı ek ipuçları:
Sapları çıkarın. Bu her zaman gerekli değildir, ancak mantarın çatlaklarında saklanan kir ve kalıntıların giderilmesine yardımcı olabilir.
Ezilmiş veya hasar görmüş mantarları atın.
Mantarları buzdolabında bir kese kağıdı içinde saklayın. Bu sayede onların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. .
İşte mantarlarla kullanabileceğiniz bazı tarifler:
Sote mantar: Orta ateşte bir tavada biraz zeytinyağını ısıtın. Mantarları ekleyin ve yumuşayana ve kızarana kadar pişirin. Tatmak için tuz ve karabiber ekleyin.
Izgara mantarlar: Mantarları zeytinyağı ile fırçalayın ve tuz ve karabiber ekleyin. Orta ateşte her bir tarafını 3-4 dakika veya tamamen pişene kadar ızgara yapın.
Kavrulmuş mantarlar: Fırını 200 derece C'ye (400 derece F) ısıtın. Mantarları zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın. Mantarları bir fırın tepsisine tek bir tabaka halinde yayın. 15-20 dakika veya yumuşayana ve kızarana kadar kızartın.