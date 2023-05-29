Temizlerken hep aynı hatayı yapıyoruz! Sakın mantarlara bu işlemi yapmayın: Tüm faydasını yok ediyor

Mantarları buzdolabında bir kese kağıdı içinde saklayın. Bu sayede onların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. . İşte mantarlarla kullanabileceğiniz bazı tarifler: Sote mantar: Orta ateşte bir tavada biraz zeytinyağını ısıtın. Mantarları ekleyin ve yumuşayana ve kızarana kadar pişirin. Tatmak için tuz ve karabiber ekleyin.

Izgara mantarlar: Mantarları zeytinyağı ile fırçalayın ve tuz ve karabiber ekleyin. Orta ateşte her bir tarafını 3-4 dakika veya tamamen pişene kadar ızgara yapın.