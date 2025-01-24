TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki…

Patateslerin ne kadar çok yönlü olduğunu bilmeyen yok. Haşlanmış, kızartılmış, püre… Her haliyle lezzetli olan bu sebze, Poppy'nin tarifinde çıtırlığın zirvesine ulaşıyor. O'Toole'un "her tarafı eşit şekilde altın gibi çıtır çıtır" dediği bu tarif, denemeye değer görünüyor.

MALZEMELER:

Bu tarifi denemek için öncelikle doğru patates türünü seçmelisiniz. Poppy, Maris Piper ya da Russett patateslerini öneriyor. Bunun dışında 600 ml krema, dört diş sarımsak, tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ gerekiyor.

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ADIM ADIM TARİF:

Patateslerin Hazırlanması:

İlk olarak patateslerinizi soyup, ince dilimler halinde doğrayın. Bunun için bir mandolin kullanmanız işinizi kolaylaştırabilir ve dilimlerin eşit olmasını sağlar.

Kremayı Hazırlama:

600 ml kremayı ocakta ısıtırken dört diş sarımsağı ezin ve kremaya ekleyin. Sarımsağın aromasını kremaya geçmesi için beş ila on dakika kadar kısık ateşte bekleyin. Bu aşamada tuz ve karabiberle tatlandırmayı unutmayın.