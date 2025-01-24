TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video
Eğer patatesleri seviyorsanız ve onlardan asla sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız, Poppy O'Toole tam da aradığınız yöntemi paylaştı. TikTok'ta ‘Patates Kraliçesi’ olarak tanınan ünlü şef, "internetin en viral patates tarifini" açıkladı ve bu yöntemle sıradan bir patates yemeğine veda edeceğinizi garanti etti.
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