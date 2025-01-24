Video Dünya TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video
TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video

TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video

24.01.2025 | 15:40

Eğer patatesleri seviyorsanız ve onlardan asla sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız, Poppy O'Toole tam da aradığınız yöntemi paylaştı. TikTok'ta ‘Patates Kraliçesi’ olarak tanınan ünlü şef, "internetin en viral patates tarifini" açıkladı ve bu yöntemle sıradan bir patates yemeğine veda edeceğinizi garanti etti.

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