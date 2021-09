Tirit nerenin yemeği? Tirit yemeği hangi yöreye ait?

Et yemeği deyince hem de yöresel olunca akla ilk gelen yemek de tirit oluyor tabii ki. Sulu bir et yemeği olan tirit aynı zamanda protein deposudur da diyebiliriz. Hem sağlıklı hem de lezzetli olunca adından söz ettirmesi de kaçınılmaz oluyor. İşte, tirit yemeği hakkında tüm merak edilenler…

TİRİT NERENİN YEMEĞİ?

Tirit, et suyunun içerisine pide, kızartılmış ekmek ya da bayat ekmek konularak yapılan yöresel bir yemektir. Yörelere göre kullanılan et türü değişiklik göstermektedir. Kaz, ördek, koyun eti, inek ve tavuk eti kullanılan et türlerindendir. Tirit genel olarak Karadeniz ve Doğu bölgelerinde sıklıkla yapılmaktadır.

TİRİT HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Tirit farklı bölgelerde yapılmakla birlikte Karadeniz'de özellikle Samsun ve Sinop yörelerinde Doğu'da ise Şanlıurfa'da sık yapılan ve meşhur olan yemektir. Urfa tiridi koyun etiyle yapılan ve Şanlıurfa açık ekmeği, sarımsaklı yoğurt, limon ve taze yeşilbiberle sunulan bir yemektir. Samsun yöresine ait tirit ise kaz etiyle yapılmaktadır.