Un hakkında bilmemiz gerekenler

Buğday, buğdaygiller familyasından bütün dünyada ıslah yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsidir. Değişik araştırmacıların yaptıkları araştırmaların ışığında buğdayın gen merkezi olarak Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul edilir.

Genellikle buğdaydan elde edilen toza sadece un denir. Arpa, yulaf , çavdar , mısır, nohut gibi bitkilerden elde edilen un ise, yaygın olarak o tahılın adıyla birlikte mısır unu, arpa unu biçiminde adlandırılır.

Unlar protein yani gluten oranına göre iki ana gruba ayrılır.

Sert un; ekmek ve ekmek ürünleri yapımında kullanılır. Kepek ve çekirdekten arınmış %100' ün endospermin oluşturduğu undur. %70 oranında nişasta barındırır. Protein oranı %13 ve yukarısıdır.

Yumuşak un; kek, kurabiye ve tart türü pastacılık ürünlerinin yapımında kullanılır. Protein oranı %6 ile %11 arası değişiklik gösterir. Yumuşak ve ipeğimsi bir his verir. Sert una göre kendi ağırlığının %25 ile % 50 si kadar daha az su emer.

Gluten: Buğday ve diğer tahıllarda bulunan bir proteindir. Buğday unu, diğer tahıllara oranla yani çavdar, mısır, pirinç, yulaf gibi ürünlerden daha yüksek oranda gluten içerir. İki birleşenden meydana gelir bunlar Glutenin ve Gliadin dir.

Glutenin: Ürünün güçlü ve iyi bir yapı kazanmasını sağlar. Buna bağlı olarak mayalanma esnasında ortaya çıkan gazın ürünün içinde tutulmasına yardımcı olur.