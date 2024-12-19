Ünlü şeften en çıtır patatesin sırrı! Meğer hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: "İlk aşamada mutlaka..."

Ünlü bir şef, mükemmel kızarmış patates yapmanın püf noktasını paylaşarak bu yaygın hataya dikkat çekti. York'taki The Grand adlı ünlü yemek okulu direktörü Marc Williams, yemek hazırlıklarında izlenmesi gereken adımları ve lezzetli kızarmış patates yapmanın sırlarını açıkladı.

Williams, patateslerin çıtır çıtır olması için patatesleri haşladıktan sonra tamamen soğumalarını beklemenin kritik bir adım olduğunu belirtti. Pek çok kişinin bu aşamayı atladığını söyleyen Williams, bu hatanın patateslerin dışının çıtır olmasını engellediğini ifade etti.

Şef, ideal patates hazırlığı için şu önerilerde bulundu:

"Patatesleri soyup soğuk suya koyarak haşlamaya başlayın. Su kaynadıktan sonra yaklaşık altı dakika pişirin, bu süre kenarlarının yumuşaması için yeterlidir. Ardından patatesleri süzün ve üzerlerindeki buhar tamamen bitene kadar bekleyin. Eğer patateslerde su kalırsa çıtır bir doku elde edemezsiniz."

Marc Williams, patatesleri kızartırken yağın sıcaklığının önemli olduğunu vurguladı:

"Seçtiğiniz yağı önceden sıcak bir fırında ısıtın. Patatesleri fırına koymadan önce iyice tuzlayıp yağ ile buluşturun. Patatesleri fırına koyduktan yaklaşık 20 dakika sonra çevirin. Böylece altlarında bir kabuk oluşur ve patatesler tepsiye yapışmaz."

Şef ayrıca hazırlıklar sırasında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek isteyenlere hava fritözü kullanmalarını tavsiye etti:

"Hava fritözleri, kızarmış patates yapmak için harikadır ve pişirme süresini önemli ölçüde kısaltır."