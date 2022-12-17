Yemeğin yağı fazla kaçtıysa mutlaka bu yöntemi uygulayın! Sadece bir küp ekleyin...

Belirli yiyecekleri pişirmek söz konusu olduğunda yağ önemli bir bileşendir. Ancak et ve balıktan gelen doğal yağlar tavaya sızdığında bir yemeğin yerini çabucak alabilir. Bir şef, tek bir malzeme kullanarak çorbalardan güveçlere kadar her şeydeki yağ miktarını azaltmanın en hızlı yolunu paylaştı. Gelin bu yolun neler olduğuna birlikte bir bakalım.
BUZ KULLANIN
Çok fazla yağ kullanılması yemeğinizin tadını bozabilir. Yemek yazarı ve ünlü şef Nigella Lawson'a göre, bu sorundan kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şeyin bir avuç buz küpü olduğunu söylüyor.
Özellikle çorbalar, güveçler ve hatta bolonez gibi et bazlı soslar, yemek pişirirken fazla yağ tutmalarıyla ünlüdür ve çoğu zaman yiyecekleri ziyan etmeden çıkarmak imkansız gibi görünebilir.
YAĞ TABAKASINI YOK EDİYOR
TV şefi web sitesinde şöyle söylüyor: "Üstte yüzen yağ tabakasını çıkarmak için birkaç buz küpü atın. Yağ soğuyor ve hemen buz küplerine yapışıyor." Buz, daha az yoğun olduğu için yağın üzerinde yüzer, yani yağ parçacıklarını topladıktan sonra bunları kolayca çıkarabilirsiniz.
Nigella, bir veya iki dakika sonra küpleri oluklu bir kaşıkla çıkarabileceğinizi ve bu noktada onları atabileceğinizi söylüyor. Parçacıklar katılaştığında tıkanmaya neden olabileceğinden, sıvı halde bile olsa asla sıvı yağı veya katı yağı lavabo giderinize atmamalısınız.
Yemek şefi, buz küplerini çıkardıktan ve yemeği normal şekilde servis ettikten sonra güveç, sos veya her ne yapıyorsanız tekrar ısıtmanızı tavsiye ediyor. Daha fazla zamanınız varsa, ev yapımı yemeklerinizdeki yağ içeriğini azaltmanın başka yolları da var. Nigella, "Tabii ki, her zaman gece boyunca buzdolabında bırakabilir ve yağını bu şekilde çıkarabilirsiniz" dedi.
ÇORBA KEPÇESİNDEN YARDIM ALIN
Bu tüyoyu kullanmanın başka bir yolu da metal bir kepçeyi kırılmış buzla doldurup yağ tabakasına batırmaktır. Bu, çorbalar ve et suları için en iyi sonucu verir, çünkü buzun soğukluğu, yağın ve yemeğin yağlı olmayan kısımlarını çıkarmadan kepçenin altında katı bir forma dönüşmesine neden olur.