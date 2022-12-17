Yemeğin yağı fazla kaçtıysa mutlaka bu yöntemi uygulayın! Sadece bir küp ekleyin...

YAĞ TABAKASINI YOK EDİYOR TV şefi web sitesinde şöyle söylüyor: "Üstte yüzen yağ tabakasını çıkarmak için birkaç buz küpü atın. Yağ soğuyor ve hemen buz küplerine yapışıyor." Buz, daha az yoğun olduğu için yağın üzerinde yüzer, yani yağ parçacıklarını topladıktan sonra bunları kolayca çıkarabilirsiniz.



Nigella, bir veya iki dakika sonra küpleri oluklu bir kaşıkla çıkarabileceğinizi ve bu noktada onları atabileceğinizi söylüyor. Parçacıklar katılaştığında tıkanmaya neden olabileceğinden, sıvı halde bile olsa asla sıvı yağı veya katı yağı lavabo giderinize atmamalısınız.