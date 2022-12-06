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Yıllarca hep yanlış demlemişiz! Tavşan kanı çay demlemenin püf noktaları…

Tüm kültürlerde özel bir yere sahip olan çay, her yerde farklı şekillerde içiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’de yetiştirilen çay, günün her saatinde içilebilen milli içeceklerimizden biri oluyor. Peki tavşan kanı bir çay için demleme tekniğimiz nasıl olmalı? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 15:03
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Yıllarca hep yanlış demlemişiz! Tavşan kanı çay demlemenin püf noktaları…

Tavşan kanı olarak tanımlanan çay, renginin kırmızıya döndüğü bir çay çeşidi oluyor. İyi bir çay için suyun tertemiz ve kireçsiz olması çok önemlidir. İşte mükemmel bir çay için yapılması gerekenlere gelin birlikte bir bakalım.

TAVŞAN KANI ÇAY İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İyi bir çay için su çok önemli. Özellikle riske atmamak için çay demlerken kullanacağınız suyu içme suyu olarak tercih edin. 2-3 oranında içme suyu ekleyin ve ocağa koyun.

Yurtdışından gelen çaylardan kullanıyorsanız, 5-6 çay kaşığı, yerli çay kullanıyorsanız 10 tatlı kaşığı kadar tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda demlediğiniz çaya 1 tatlı kaşığı şeker eklemek çayın acısını almasına yardımcı olur.

Kaynayan suyu çaydanlığın üstüne boşaltın. Sonra çaydanlığın altına su ekleyin. Çayın demlendiğini çaydanlığın üst kapağını açarak anlayabilirsiniz. Eğer çaylar suyun üzerinde duruyorsa, çay henüz demlenmemiştir fakat dibe çökmüşse içmeniz için yeterli demlenme seviyesine ulaşmıştır.


ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

Lezzetli çay demleme için kullanılan demlik cam, porselen ya da topraktan yapılma olmalıdır. Gümüş çaydanlıkların içinin porselen olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Aynı zamanda çayı saklama şekli de çayın tazeliğini korumaya yardımcı olur. Özellikle cam kavanozlarda saklamanız çayın tazeliğini korumasına yardımcı olacaktır. En iyi çay demleme tekniği için çay suyunun asla bekletilmemiş olması önem taşır.

Çay suyunu 10 sn kadar kısa sürede kaynatmanız yeterli olacaktır. Yapmamanız gereken bir der şey ise kaynayıp soğuyan su ile çay demlememelisiniz, aksi halde bu durum çaya acı bir tat verecektir.


ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

  • Kireçlenmeyi önler, kemikleri korur.
  • Kalp krizi riskini azaltır.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.
  • Metabolizmayı hızlandırır, yorgunluğu alır.
  • Antioksidan içeriği sayesinde, kansere yakalanma riskini azaltır.
  • Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
  • Sakinleştirici bir etkisi vardır.
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