Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yoğurt çorbasının yanına hangi ana yemek ve salata çeşitlerinin gideceğini merak edenler, internet üzerinden konuyla ilgili birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için yoğurt çorbasının yanına ne gider, yoğurtlu ayran çorbasının yanına ne yapılır, hangi ana yemek ve salata yakışır gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Yoğurt Çorbasının Yanına Ne Gider?

Yoğurt çorbası bir diğer adıyla yoğurtlu ayran çorbası, çok sık yapılan çorba çeşitleri arasında bulunmaktadır. Bu çorba çoğunlukla başlangıç olarak tüketilir ve genellikle soğuk haliyle tercih edilir. Ancak sıcak olarak da içilebilen çorbalardan biridir. Günümüzde birçok kişi yoğurt çorbası yanına ne gider diye merak etmektedir. Öncelikle bu çorba çoğunlukla un, yoğurt ve pirinç üçlüsünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Yazın tüketilebileceği gibi kış mevsiminde de çok sık tüketilen çorba çeşitleri arasındadır. Bu çorbanın yanına ana yemek olarak et ile yapılan yemekler tercih edilmektedir. Ancak isteğe göre sebze yemeklerinden de yapılabilir. Et yemekleri dışında ise daha birçok yemek türüyle uyum içindedir. Yoğurt çorbası yapmayı planladığınız günlerde yanına yakışabilecek bazı yemek türleri şu şekildedir:

Izgara köfte

Et sote veya tavuk sote

Izgara tavuk ya da fırında yapılabilecek soslu tavuk

Biber dolması

Patlıcan musakka

Patates oturtma

Yukarıda sıraladığımız yemek çeşitlerini bu çorbanın yanında yapabilir ve menünüzü daha da zenginleştirebilirsiniz.

Ayran Çorbasının Yanına Ne Yakışır?

Yoğurt çorbası aynı zamanda ayran çorbası olarak da bilinmektedir. Soğuk ya da sıcak fark etmeksizin her türlü tüketilen çorbalardan biridir. Ayran çorbasının yanına gidebilecek yemek çeşitleri çok fazladır. Bu çorbanın yanına ana yemek olarak yukarıda yer alan yemek çeşitlerinden birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu çorbayı arzuya göre üzerine naneli sos hazırlayarak servis edebilmeniz mümkündür. Acı seviyorsanız, üzerine kırmızı pul biber de ilave edebilirsiniz. Çorbaların yanına çok yakışan yiyecek türlerinden biri de şüphesiz ki salatalardır. Ayran çorbasıyla uyum içerisinde olan salatalardan biri gavurdağı salatası, bir diğeri ise köz biber eşliğinde sunulan mantar salatasıdır. Bu salata çeşitlerinden birini ayran çorbası ve yanında yaptığınız ana yemek ile birlikte kendinize, ailenize ya da misafirlerinize sunabilirsiniz. Ayrıca arzuya göre yoğurt çorbasının yanına yalnızca doyurucu niteliklere sahip gavurdağı salatası da yapabilirsiniz.