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Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır? Kayısı, Az Pişmiş, Rafadan Yumurta Kaç Dk Haşlanır?

Neredeyse her evde her sabah yapılan yumurta hakkında en çok araştırılan sorulardan bir tanesi “Yumurta kaç dakikada haşlanır?” sorusudur. Çünkü yumurtanın kıvamı çok görecelidir ve herkes farklı pişmiş seviyelerde yumurta sever. Bunun için “kayısı, az pişmiş, rafadan yumurta kaç dakikada haşlanır?” sorularının yanıtları her zaman merak konusu olmuştur. Bu soruların yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:31
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YUMURTA KAÇ DAKİKADA HAŞLANIR? KAYISI, AZ PİŞMİŞ, RAFADAN YUMURTA KAÇ DK HAŞLANIR?

Yumurta kaç dakikada haşlanır sorusu, kendi zevkine göre yumurta pişirip yemek isteyen kişilerin yanıtını internet üzerinden aradığı bir soru olarak karşımıza çıkar. Örneği bazı insanlar az pişmiş bazı insanlar da kayısı yumurta severler ve bunun kıvamını dakika tutmadan ayarlamak oldukça zordur. Bu bağlamda "rafadan, kayısı, az pişmiş yumurta kaç dakikada haşlanır ve yumurta kaç dakikada kaynar?" sorusunun cevabı araştırılır. İşte yumurta pişirmek hakkında detaylar…

Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır?

Yumurtanın kaynama süresine göre yumurta kıvamı değişiklik gösterir. Herkes kendi damak tadına uygun yumurtayı pişirebilmek için yumurtayı kaç dakika kaynatması gerektiğini bilmelidir. Yumurta pişirmek için ise bazı püf noktalar bulunur. En önemli nokta ise yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmayacağıdır. Oda ısısında ya da daha soğuk bir suya konulmalı ve bu şekilde pişirilmelidir.

  • Kayısı yumurta için: Kaynadıktan sonra yumurtanın büyüklüğüne göre 4-6 dakika arası pişirilmelidir.

  • Rafadan yumurta için: Kaynatıldıktan sonra yumurta büyüklüğüne göre 3-4 dakika pişirilmelidir.

  • Katı yumurta için: Kaynadıktan sonra yumurtanın büyüklüğüne göre 8- 10 dakika pişirilmelidir

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