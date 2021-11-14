Yumuşacık ve kabarık bir kek için altın değerinde püf noktaları!

Büyük bir hevesle mutfağa girip her seferinde sönük kekler hazırlıyorsanız, bu püf noktaları ve kek tarifi tam da size göre. Kabarık kek hazırlamak isterken hüsranla sonuçlanan tarifleri bir kenara bırakın. Kalemi kağıdı hazırlayın sevgili okur, kek hazırlama rehberimiz geliyor, buyursunlar…

SÜNGER KIVAMINDA MUHTEŞEM BİR KEK HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI



Kıvamı yerinde ve muhteşem dokulu bir kek hazırlamak istiyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey malzemeleri doğru sırayla eklemek… Malzemelerin sırası değişirse kekin kıvamı da farklılaşacaktır.





Aynı zamanda malzemelerin ısısı da önemli. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. İyi kabarmış kekin bir diğer sırrı ise malzemeleri az az ve yavaş bir şekilde eklemek. Unu eklerken de yapmanız gereken şey öncesinde elekten geçirmek.

Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra keki mikserle değil tahta kaşıkla karıştırın. Karıştırma aşamasında kullanacağınız mikser, kekini içindeki hava kabarcıklarını söndürecek ve kabarmasını engelleyecektir.

FIRININ ISI DERECESİ ÇOK ÖNEMLİ



Keki yapmaya başlamadan önce fırını ısıtmaya başlayın. Önceden ısıtılmış fırın kekin kabarmasına yardımcı olacaktır ancak bu ısı derecesi çok yüksek olmamalıdır. Aksi halde kekin sönmesine neden olabilir.



PUF PUF KABARAN BİR KEK İÇİN MALZEMELER





3 adet yumurta

3 su bardağı un

Bir şişe maden suyu

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı şeker

Bir su bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

Bir paket vanilya



HAZIRLANIŞI

İlk olarak derin bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp köpük köpük olana dek çırpın.

Ardından içine sütü, yağı ve maden suyunu ilave edin.

Malzemeleri homojen bir kıvama getirince elenmiş un, vanilya ve kabartma tozunu kaba aktarın. Tahta kaşık yardımıyla malzemeleri söndürmeden harmanlayın.

Kek kalıbını yağlayın. Kek harcını kalıba aktarın.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında keki 35 dakika pişirin. Afiyet olsun…