10 adımda öfke kontrolü! İlk yapmanız gereken...

Hepimiz zaman zaman bazı olay ve durumlar karşısında kendimizi öfkeli hissedebiliyoruz. Buna karşın öfkeli olduğumuzda uygulayacağımız basit yöntemler ve teknikler durumu kolayca atlatmamızı sağlayabilir. Konu hakkında konuşan Psikiyatrist Uzm. Dr. Gamze Ergil 10 adımda öfke ile nasıl başa çıkılacağını anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:40 PAYLAŞ ABONE OL

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, "Geçmiş travmalar, sizden beklentilerin yüksek olması ve artık bunların ağır gelmesi gibi birçok neden de peşinizi bırakmayabilir. Bu da aşrı öfke hissetmenize neden olabilir. Hatta öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Öfke kontrolü sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak öncelikle öfkenin doğal bir duygu olduğunun bilinmesi gerekir" dedi ve öfkeyi kontrol altına alabilmeye yardımcı olacak ipuçlarını paylaştı.



Öfke kontrolünü kolaylaştırmak için 10 adım şunlar:

"1. Öfkelendiğinizde size ipucu olabilecek fiziksel belirtiler kendini daha önce belli eder. Çarpıntınız, terleme, titreme, sıcak basması ya da ellerinizi yumruk yapmanız gibi belirtileri fark ettiğinizde konuşmaya başlamadan önce içinizden yavaşça 10'a kadar sayın, nefesinize odaklanın ve yavaş nefes alıp vermeye çalışın.