4 adımda kendi mutluluğunuzu yakalayın! Huzurun anahtarı...

2. BELİRSİZLİKLE BARIŞMAK

Hayat, insana deneyimlettiği süreçle anlamlıdır. Yarın ne olacağını bilememek, hayat sürecinin hem en eğlenceli, hem en çetin, hem de en güçlü yanıdır. Bilinmezlik, hayatı yaşanır kılar. Öğrenmek bu yüzden çok değerli ve çok anlamlıdır. Bilinmeyeni öğrenerek, büyüyerek, gelişerek yol alır insan. Başımıza ne geleceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Gelecek olan bilinmezlikle nasıl baş edeceğimiz konusunda da fikir yürütemeyiz. Güven, teslimiyet ve esneklik içinde bu yolculuğu sürdürmekten başka yapabileceğimiz en iyi şey, "Bu yolculukta kaybetmek yok. Sadece deneyim var..." düsturunu hatırlamaktır. Zirveden aşağılara yuvarlanabilir insan, üzerine basılabilir, çelme yiyebilir, yere düşebilir, itilebilir, kirletilebilir, yaralanabilir... Peki bütün bunlar, yaşam yolculuğunu değersizleştirebilir mi? Asla...

Hayat hiçbir zaman teminat altında olmadı şimdiye kadar, olmayacak da. Planlar sadece psikolojik birer telkindir... Asıl olan "an"dır ve an içindeki eylemdir... Gerisi kocaman bir sanrı..."

Yeniyi sever insan... Çünkü tazedir, canlıdır ve ümitlidir. Ancak buna rağmen ürkütücüdür de... Çünkü belirsizdir ve risklerle doludur. Eskiyle yeni arasında heyecanı hiç düşmeyen bir çekişme içinde yaşar gider insan. Yeni olandan hem korkarız hem delice arzularız. Eskiden hem kaçarız hem sığınırız ona çünkü tanıdıktır, bildiktir, güvenli sayılır. "Eski köye yeni adet getirme!" deriz, yeninin bilinmezliğinden çekindiğimiz için.

Bilinmeze korkuyla değil, merakla ve heyecanla bak. Her şeye gebedir çünkü. Her ihtimal mümkündür. Bütün ihtimaller dahilinde kabul et bilinmezi. Çünkü eski olan hiçbir şey seni geliştirmiyor. Hayatın izleyicisi olmaktan fazlası değilsin. Oyunu oynuyor olmak izliyor olmaktan her zaman daha eğlenceli ve daha geliştiricidir. Sahada olmak çok daha riskli bile olsa emin ol izleyici olmaktan daha tatmin edicidir. Cesur ol. Yeniye de bir fırsat ver. Cesaret, hiç korkmamak demek değil. Korkularına rağmen bilinçli şekilde eyleme geçebilmektir. Cesaretin olmadığı yerde esaret vardır. Sen özgürlüğü seç.