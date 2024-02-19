Bozulan psikolojinin sinyali! Eğer sık sık bunu hissediyorsanız...

Kayseri Şehir Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muhammet Emin Dağüstü, psikiyatri hastalarının doktora geldiklerinde hep bir endişesinin olduğunu söyleyerek, “Hepimizin psikiyatriye başvuran hastalar gibi parçaları vardır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:50 PAYLAŞ ABONE OL

Psikiyatri hastalarının hastaneye başvurduklarında hep bir endişesinin bulunduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammet Emin Dağüstü, "Psikiyatri hastalarının ilk başta geldiklerinde hep bir endişesi olur. "Ne anlatacağım. siz sorun ben söyleyeyim. Randevu aldım geldim ama ne anlatacağımı bilmiyorum" diye.

Bu tarz şeylerle bize gelirler. Onlara söylediğim şey bizimde aynı kendileri gibi insan olduğumuz, hastanenin onlar için yapıldığı ve bizlerinde onlar geldiklerinde yardımcı olmak için burada bulunan memurlar olduğumuzdur. Onlardan bir farkımızın olmadığını anlatıp, onları hem biraz ısıtmaya hem de biraz rahatlatmaya yönelik söylemlerde bulunuyorum.