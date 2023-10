En ağır travmalardan biri! Savaşa karşı mücadelenin formülü ise...

Bunun tüm insanlık üzerinde iz bırakmaması elbette ki mümkün değil... Bizler uzaktan tanık olanlar bile birçok olumsuz duygu ile baş etmeye çalışıyoruz. Tüm dünyanın bildiği, gördüğü ama bir türlü durduramadığı bir vahşet içindeyiz... Her gün daha ne olabilir diye düşünürken daha kötü bir haberle uyanıyoruz. İnsanlık olarak karamsarlığımız artarken, geleceğe dair beklentilerimiz, umudumuz, hayallerimiz bir bir azalmaya başlıyor. Ve artık birçoğumuz kendini hiçbir yerde güvende hissedemiyor. Her an her şeyin olmasından korkuyor.