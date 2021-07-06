Halüsinasyon veya çoklu kişilik... İşte şizofreni hakkında bilinen yanlışlar

Şizofreni son yıllarda çok daha fazla gündeme gelen bir hastalık olsa da aslında yüzyıllardır yaşamımızda bulunuyor. İlk olarak 1908 yılında Eugen Bleuler tarafından tanısı konulan bu rahatsızlık, günümüzde etkili şekilde tedavi edilebiliyor. İşte şizofreni hakkında yanlış bilinenler…

ŞİZOFRENİNİN ANA BELİRTİSİ BİRDEN FAZLA KİŞİLİĞE SAHİP OLMAKTIR

Hastalığın adı, "birden çok kişilik" olarak değil, "birden çok zihin" olarak çevrilebilir. Bu, tüm şizofreni hastalarının olmayan sesleri duymadığı veya birden fazla kişiliğe sahip olmadığı anlamına geliyor.

Zihinlerin bölünmesi ruh halinde değişikliklere yol açabilir, örneğin bir kişi gerçekten bir şeyden nefret edebilir ve beş dakika içinde fikrini tamamen değiştirebilir. Ya da ölü bir akvaryum balığının yasını tutabilir ve yakınlarından biri öldüğünde tamamen sakin kalabilir.

ŞİZOFRENİ NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIKTIR

Çok nadir olduğu söylense de aslında tüm nüfusun yaklaşık %1'inde bu hastalık var ve bu aslında düşündüğünüzden daha yaygın bir oran. Örneğin; birçok kişinin duyduğu hemofili, her 10.000 kişiden yalnızca 1'ini etkiliyorken şizofreni ise her 1000 kişide yaklaşık 5 kişiyi etkiliyor.