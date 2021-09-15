Kadınlar erkeklere göre daha fazla uyumalı!

Düzenli ve kaliteli bir uyku, hem metabolizmamızın yani vücudun yapım ve yıkım dinamiklerinin dengede kalmasını, sağlıklı olmamızı ve bu sayede de kilo kontrolümüzü sağlarken hem de günlük hayatta daha başarılı, daha dinamik olmamızın anahtarıdır.

Kilo alımının elbette öncelikle fizyolojik ve psikolojik tarafları önemli ancak kilo kontrolü sağlarken uyku faktörünü çoğu zaman göz önünde bulundurmamak da ideal kilomuza kavuşmanın önünde bir engel sayılabilir.

"LEPTİN HORMONU" SEVİYESİNDE DÜŞMEYE NEDEN OLUYOR

Yetersiz uykunun vücut üzerinde birçok farklı etkiler yarattığını, bunların da kilo almaya neden olduğunu kanıtlayan pek çok yayın mevcuttur. Yetersiz uyku, beynimize doyma sinyalini gönderen "Leptin Hormonu" seviyesinde düşmeye neden oluyor. Bu hormonun seviyesindeki düşüklük de gün içinde beyne aç olmasak dahi yemek yeme sinyali göndererek daha fazla yemek yemeye ve kilo alımına neden oluyor.

Benzer şekilde uyku bozukluğu, "Ghrelin Hormonu" nun seviyesinde de dengesizliğe neden olur. Ghrelin beyin üzerinde etkilidir, iştahı ve yemek yeme arzusunu arttıran bir rol üstlenir. Düzensiz uyku rutini olan kişilerde Ghrelin Hormonu artışına bağlı olarak iştah da beraberinde artar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi ( The American Journal of Clinical Nutrition ) da yayınlanmış bir çalışmaya göre, günlük 4 saatten az uyuyan kadınların yeterli uyuyanlara göre 300 kalori daha fazla yemek yediği ve diğer güne yaklaşık 21 gramdan fazla yağ ile başladığı gösterilmiştir. Bu durum da uzun vadede kilo artışı ile ilişkilendirilmiştir.

KADINLARIN ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA UYUMASI GEREKİYOR

Amerika'da yapılan bir başka araştırmaya göre uyku-kilo ilişkisi, kadınlar arasında çok daha belirgin ve çok daha fazla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu çalışmaya göre kadınların erkeklere göre daha uzun süre uyuması gerekiyor ki yaptıkları diyet programlarıyla daha kolay kilo verebilsinler.