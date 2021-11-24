Kalp krizi mi panik atak mı? Ayırt etmenin 4 yolu

Panik atak ve kalp krizi, göğüste şiddetli ağrı, terleme, dikenli bir his, düzensiz nefes alamama ve mide bulantısı gibi benzer semptomlara sahiptir. Bir kalp krizinin paniğe neden olabileceği gerçeği, insanların ikisini birbirine karıştırmasını daha olası hale getirir. Ancak görünen benzerliğe rağmen, aralarında etkili bir şekilde ayrım yapmayı öğrenebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:46

Panik atak, ölüm korkusuyla eşlik eden bir rahatsızlık olması nedeniyle kalp krizi ihtimali insanları çok daha fazla endişeye sürükleyerek panik atağın şiddetini de artırabilir. Bu nedenle ikisi arasındaki ayrımı yapabilmek oldukça önemlidir. İşte kalp krizi ve panik atak arasındaki fark...

KALP KRİZİ NASIL ANLAŞILIR? Kural olarak, ağrı göğsün ortasında ortaya çıkar ve sol kol boyunca ve sırt boyunca aşağı doğru hareket edebilir .

Ağrı boyun, dişler ve çene bölgesine de yayılabilir .

Ağrının şiddeti değişebilir.

Ağrı beş dakikadan fazla sürer ve kişinin nefes almasını etkilemez.

Dikenli duygu genellikle sol kodla çoğu durumda sınırlıdır. Genellikle soğuk, yapışkan bir ter eşlik eder. Bulantı ve kusma da görülen belirtiler arasında bulunuyor.

Kalp krizinin zirvesinde, insanlar yalnızca göğüslerindeki ağrıya odaklanan bir korku yaşarlar ve ölebileceklerinden korkarlar. Yukarıdakilere ek olarak , kalp krizinin panik atağı tetiklediği durumlar dışında, kişi sıklıkla hızlı nefes alır . Bu belirtiler 5 dakikadan uzun sürerse ambulans çağırın. Yapamıyorsanız, birinden sizi en kısa zamanda en yakın hastaneye götürmesini isteyin.

PANİK ATAK NASIL ANLAŞILIR? Yaygın yanılgıya rağmen, en sıradan koşullarda bile bir panik atak meydana gelebilir. Panik atak belirtileri genellikle 10 dakika sonra zirveye ulaşır.

Ağrı tek bir bölgede şiddetlenir ve buna karşı bir dalgalı bir karaktere sahiptir.

Panik atak sırasında oluşabilecek dikenli his ve uyuşukluk sol kolla sınırlı olmayıp sağ kol , bacaklar ve parmaklarda da ortaya çıkabilir .

Panik atak sırasında, insanlar boğulacakları veya delirecekleri korkusu gibi irrasyonel korkular yaşarlar.