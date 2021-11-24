Kalp krizi mi panik atak mı? Ayırt etmenin 4 yolu

Panik atak, ölüm korkusuyla eşlik eden bir rahatsızlık olması nedeniyle kalp krizi ihtimali insanları çok daha fazla endişeye sürükleyerek panik atağın şiddetini de artırabilir. Bu nedenle ikisi arasındaki ayrımı yapabilmek oldukça önemlidir. İşte kalp krizi ve panik atak arasındaki fark...
KALP KRİZİ NASIL ANLAŞILIR?
Yukarıdakilere ek olarak , kalp krizinin panik atağı tetiklediği durumlar dışında, kişi sıklıkla hızlı nefes alır .
Bu belirtiler 5 dakikadan uzun sürerse ambulans çağırın. Yapamıyorsanız, birinden sizi en kısa zamanda en yakın hastaneye götürmesini isteyin.
PANİK ATAK NASIL ANLAŞILIR?
Yaygın yanılgıya rağmen, en sıradan koşullarda bile bir panik atak meydana gelebilir.
Panik atak mı yoksa kalp krizi mi geçirdiğinizi çözemiyorsanız hemen bir doktora görünün. Beklemek her iki durumda da en iyi çözüm değildir. Kalp krizi geçirdiğiniz ortaya çıkarsa ve tıbbi yardım almakta gecikilirse hayatınız tehlikeye girebilir. Panik atak sırasında tıbbi destek eksikliği semptomları daha da kötüleştirebilir ve atakların daha sık yaşanmasına neden olabilir. Bir uzman tarafından zamanında muayene ve bakım, yaşam kalitenizin yanı sıra yaşam beklentinizi de iyileştirebilir.