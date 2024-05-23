Kaygı bozukluğunun çaresi! Tüm vesveselerden kurtulacaksınız...

İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Esin Erdoğan, "Psikoterapi genel anlamda düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma, birlikte değişik çalışma yolları ile etkileyerek değiştirme, iyileştirmedir ve grup psikoterapisi eğitimi almış psikoterapistler tarafından yönetilir." dedi. İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı ve Psikodrama Yürütücüsü Huriye Ersen ise; "Bir grup psikoterapisi yöntemi olan psikodramada birey geçmiş ve güncel sorunlarını, çatışmalarını, geleceğe dair beklentilerini, kaygı ve güçlüklerini dramatik canlandırmalar yoluyla ele alır. Psikodrama seansları ile kişiler daha esnek, özgür ve sorumluluk alabilen bireyler olur". diye konuştu.



İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde, uygun şekilde seçilmiş 3- 20 kişiden olan grup üyeleri ile psikodrama ve grup psikoterapisi uygulamaları farklı danışan/hasta gruplarıyla ücretsiz olarak devam edecektir.