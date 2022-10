Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "En iyisi olmalı" diyenlerden misiniz? Hayatınızı mahvediyor olabilirsiniz

MÜKEMMEL 7 ADIM

1.Mükemmeliyetçiliği devam ettiren döngüleri keşfedin.

Bu saplantılı düşünce yapısının size kazandırdıkları ve sizden eksilttiklerini yazın. Bunları yazdığınızda size kazandırdığından daha çok kaybettiğini fark edeceksiniz. Örneğin bu durumun yarattığı sürekli kaygı hali ve çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinize olan olumsuz etkisi yaşamınızda yol açtığı büyük sorunlardan yalnızca ikisi...

2. "Ya hep ya hiç" şeklindeki eleştirel düşünce sisteminizi fark edin.

Alışkın olduğunuz, tanıdık gelen eleştirel düşünce sistemleri yerine; daha sağlıklı düşünce biçimlerini koymaya çalışın.

Kendiniz veya çevrenizdeki kişiler, sizin için mükemmel görünmeyen bir şey yaptığında, bunun olumlu taraflarını kendinize göstermeye çabalayın.

Şu soruları sormak bu durumda işinizi kolaylaştırabilir: Durum gerçekten benim hissettiğim şekilde kötü mü gözüküyor? Benim yerimde başka biri olsaydı bu durumu nasıl yorumlardı?

3. Kendinizi davranışsal olarak deneylere maruz bırakın.

Mükemmelliyetçilik duygunuzu besleyen en önemli düşünce, zihninizdeki durum standartlara uygun şekilde gerçekleşmezse çok kötü sonuçları olacağıdır. Gelin bu düşünceyi deney yoluyla test edelim. Örneğin her an biri gelebilir ve evimi kötü görüp hakkımda kötü şeyler düşünebilir kaygısıyla evinizi asla toplamadan uyuyamıyor veya evden çıkamıyorsunuz. Bu deneyi yapacak olmak sizin için ne kadar zorlu olsa da özellikle evinizi dağınık bırakıp evden çıkın. Korktuğunuz sonucun aslında sizin düşündüğünüz gibi olmadığını göreceksiniz.

4. Eleştiriyle baş etme konusunda kendinizi eğitin.

Mükemmelliyetçilik yaşayan kişiler, en ufak eleştiriyi kendilerine büyük bir saldırı olarak görürler ve direkt kendilerini korumaya alıp tepkisel davranmaya başlarlar. Bu durumlara daha dışarıdan bir gözle bakmaya çalışın. Eğer çevrenizdeki herhangi biri, sizi hatalarınızdan dolayı eleştirirse, hata yapmaya diğer her insan gibi sizin de hakkınızın olduğunu kendinize hatırlatın ve eleştirinin haklı olabilecek taraflarını inceleyin. Bu durumun öğrenmek, gelişmek ve değişmek için büyük bir fırsat olduğunu görün.

5. Hissettiğiniz duyguları bastırmayın, ifade edin.

Bir işte başarısız olabilirsiniz ya da bazen yetersiz hissedebilirsiniz. Bunları bastırmak yerine bununla ilgili hissettiğiniz korku ve duyguları ifade etmeye çalışın.

6. Olaylara sonuç odaklı değil, süreç odaklı bakın.

Yaşamınızdaki olaylara başarılı olmak veya olmamak şeklinde bakmak yerine elinizde var olan işin niteliğine göre küçük hedefler belirleyerek bakmaya başlayın. Yarattığınız bu küçük hedefler sizin kontrolünüzde olan bir başarıdır. Diğer tüm kalan sonuçlar ise kişinin kontrolü dışında olan pek çok faktörden etkilenebilir.

7. Kendinize zaman sınırı koyun.

Mükemmelliyetçilik erteleme davranışına veya görevin çok uzun süre yapılmaya çalışmasıyla sonuçlanabilir. Bu olumsuz etkileri engellemek için kendinize işe başlamadan önce belirli bir zaman sınırı koyun. O zaman sınırı geldiğinde ise yaptığınız işi bırakın. Tüm bunları denediniz ve halen bu durumla baş etmek zorlanıyor ve yaşadıklarınız hayatınızı çok yönlü etkilemeye başladıysa da, bir uzmandan terapi desteği almanız sizin için faydalı olacaktır.