Uzm. Klnk. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Terk edilme kaygısıyla başa çıkmanın 5 altın kuralı!

Yaşamımızda bazı kişiler, ilişkilerinde birlikte oldukları veya sevdikleri kişiyi kaybetmeye dair yoğun bir korku ve kaygı durumu yaşar. Önemsediği kişilerin onu bir anda terk etmelerinden, sevdiklerinin başına bir kaza bela gelmesinden ve hatta onları ölüm ile tamamen kaybetmekten yoğun bir şekilde korku duyarlar. Bazen bu kaygı durumu kişiyi öyle bir ele geçirir ki, bu endişelerinin aslında gerçek korkular olduğunu kanıtlamak için yoğun bir şekilde çabalarlar.

Bu kişiler için, sevdiği kişiyi aradığında sesinin soğuk gelmesi, uzun süre mesajına cevap alamamak, aranmamak kısa süreli telefon görüşmeleri, o gün güzel sözler duyamamak, ilişkilerde günlük yaşanan bazı problemler bile kişinin terk edilme yaşayacağının kanıtı gibidir. Bu korku bazen insanı öyle bir ele geçirir ki, birlikte olduğu kişinin hayatındaki her alanı kontrol etmeye çalışır. Sürekli birlikte olduğu kişinin sosyal medya hesaplarını kontrol eder, cep telefonundaki her hareketi izler. Hatta bu kaygı bazen de karşıdaki kişiyi suçlamaya kadar ilerler. Ortaya çıkardığı sonuçlar ile bazı tehlikeli kişiler artık onun için tehdittir. Bu durumda o kişilerle ilgili sürekli kendiyle kıyaslamalar yapar, bu kişinin varlığı terk edileceğine dair tehdit oluşturacağını düşündüğünden birlikte olduğu kişiyi tehdit eder. O kişiyle iletişimi kesmezse kendini öldürecek olduğu yönünde sevdiğini etkilemeye çalışır.



Terk edilme şemasına sahip kişiler, bu korkuyla başa çıkmak için bazen hiç kimse ile ilişki kurmamayı seçebilir. İlişki kurmayı seçerlerse de, bu kişiler genellikle şemalarını sürdürecek, onları terk etmeye daha meyilli partnerler olurlar. Ve hatta kontrol edemedikleri bir biçimde bu kişileri yaşamına çekerler. Bu kişilere yoğun bir şekilde bağlanırlar. Aynı zamanda terk edilme korkusunu çok yoğun yaşadıkları için de partnerlerinin her dediğini yapar, alttan alır, kendi isteklerini görmezden gelip partnerinin isteklerine boyun eğerler.

Bu durumda ilişkinin tüm dengesi bozulmaya başlar. Sürekli her istediği, talep ettiği gerçekleşen kişi için bu durum artık sıkıcı bir hal almaya başlar, yaşanan ilişkiden uzaklaşır ve hatta ilişkideki kişiyi yoğun bir şekilde değersizleştirir. Bazı kişilerse o kadar fazla terk edilmekten korkar ki, bu durumda partnerini yoğun bir şekilde kontrol etmeye ihtiyaç duyar. Onu iyice sıkacak davranışları yapmaya başlar. Birlikte olduğu kişiyi küçümser, aşağılar, onsuz olamayacağına karşı tarafı inandırmaya çalışır. Fakat aslında tam da terk edileceği sahneyi istemeden kendisi yaratmaya başlar.

Terk edilme şeması için kısaca bir kişinin yakınlık kuracağı kişiler tarafından terk edileceğine dair yoğun bir korku duyması diyebiliriz. Bu durumu kişi tabii ki arada sırada düşünebilir fakat bu şemaya sahip kişilerin birçok ilişkisinde bu düşünce yoğun bir şekilde seyreder. Bu şema çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerle şekillenmeye başlar. Örneğin kendisine bakım veren kişinin veya sevilen birinin kaybı, belirsiz zamanlarda ortadan kaybolması ya da tutarlı olmayan davranışları şemanın gelişimine neden olabilir. Çocuklukta terk edileceğine dair yoğun korku yaşayan kişiler, yetişkinlikte ilişki kalıplarında da bu tür korkuları yaşamlarına taşımaya devam ederler.