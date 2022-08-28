Uzmanlardan uyarı: Bu davranışlar çocuklarda şiddet eğilimi olduğunun habercisi...



"Sosyal medya ve oyunların şiddet eğiliminde rolü büyük"

Psikolojik Danışman Deniz Binboğa, şiddet unsurları arasında en etkili olanın sosyal medya ve şiddet içerikli oyunlar olduğunu söyleyerek; "Şiddet, canlıya verilen her türlü ruhsal ve fiziksel zarardır. Şiddetin birçok faktörü var aslında. Toplumsal ve bireysel şiddet olarak nitelendirebiliriz. Aynı zamanda çevresel faktörler, aile, anne ve baba rol modeller kesinlikle çocuğun ilk rol model aldığı kişiler. Bu anlamda ebeveyn tutumları çok önemli. Arkadaş ortamı, arkadaş seçimleri ve aslında belki de şu an günümüzde şiddette en çok eğilimi oluşturan şey de teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığı diyorum çünkü bunun içinde sosyal medyayı kapsıyor. Gençler ve çocuklar üzerinde çok etkili şiddet içerikli oyunlar var. Sosyal medya gibi unsurlar, orada görülen ve artık normalleştirilen görüntüler ve videolar var. Bunlar şiddeti gerçekten çok etkileyen ve ne yazık ki özendiren faktörler. Başka bir faktör de çocuğun yaşa bağlı olarak kendini kabul ettirme davranışları ve ortamda kendini kabul ettirme isteği. Bu tarz etkiler var maalesef şiddet eğiliminde" dedi.