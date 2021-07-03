Rüyada yılan görmek

Bir yılan tarafından yutulursanız, bu, olumsuz düşünme nedenlerinizi düşünmeniz ve gerçek dünyaya dönmeniz ve memnun ve mutlu olmanız gerektiği anlamına gelir. Yılan vücudunuzu çevreliyorsa, bu rüya bir aşk ilişkisine bağlı olarak tuzağa düşmenin doğrudan bir yorumudur. Kırsal kesimde çimen, nehir veya tarlada bir yılan görürseniz, bu rüya hayatınızdaki birinin şu anda vefasız olduğuna ve bunu fark edebilmeniz gerektiğine işarettir. Rüyada yılan tarafından yutulmak veya yenmek, şu anda çevrenizde çok fazla insanı üzdüğünüze ve boşluk arama zamanınızın geldiğini gösterir.

Yılan zehirliyse, bu korkunuzun doğrudan bir temsilidir. Başı yılanlarla çevrili olan ve insanları taşa çeviren efsanevi Medusa figürünü hatırlıyor musunuz? Bu rüya da içinizde çelişkili duygular olduğunu ve iç huzurunuza zarar vermeye başladığını gösteriyor. Geçmişi tamamen unuttuğunuzdan ve kendi kendini iyileştirme yolculuğunda olduğunuzdan emin olmanız önemlidir.

Rüyanızda evcil bir yılan varsa, bu zor zamanların üstesinden gelme sürecinde olduğunuzu gösterir. Yılanın evcilleştirilmiş olması, zor durumlarda manevra yapabildiğinizi ve yolunuza çıkan her türlü engeli aştığınızı gösterir.

Rüyada iki başlı yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada iki başlı yılan görmek nadirdir. Normalde 10000 yılandan 1'inin aslında iki kafası vardır. İki başlı yılanın gerçek adı bisefalik veya disefalik olarak bilinir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu yılanlar hala iki ayrı yılan olarak karar veriyor. Rüyada polisefali yılan (birden fazla kafa) görmek, hayatta birden fazla seçeneğiniz olduğunu gösterebilir. Rüyada iki başlı yılan görmek, güvenliğiniz ile ilgili gizemli bir öneme sahiptir. Eski rüya sözlüklerinde bu rüya tehlike ve çoklu tehditlere işaret eder. Rüyada iki başlı yılan görmek, bir zamanlar değer verdiğiniz bir kişiyle bir zorlukla ya da bir çatışmayla karşılaşacağınıza delalettir.

Rüyada yılanla oynamak ne anlama gelir?

Yılanla oynayan çocuklar gördüyseniz veya yılanla oynuyorsanız, bu rüya gelecekte düşmanları ve gerçek kişilikleri ayırt edebilecek duruma geleceğinize işarettir. Bir yılana çarparsanız, size zarar vermek isteyen düşmanları yenmeniz olasıdır. Havada yükselen bir yılan görmek, doğrudan bir komplo göstergesidir.

Rüyada gördüğünüz yılan başka birine dönüşüyorsa, kötü bir alışkanlıktan vazgeçme zamanının geldiğini gösterebilir. Yılan sizi ısırırsa ve ısırık ölümcül değilse, rüya hayatınızda yarattığınız kalıplarla ilgilidir. Isırık ölümcül ise, o zaman şu anda etrafınızda bir düşman olduğu anlamına gelebilir.