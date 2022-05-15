Adeta Rapunzel'e dönüştürüyor! Hızla uzayan saçların sırrı bu vitaminde

Saç dökülmesi ve yavaş uzayan saçlar, hemen herkesin ortak sorunlarından birine dönüşebiliyor. Her ne kadar cinsiyet, yaş, veya genetik faktörler bu durumun üzerinde etkili olsa da aslında doğru birkaç ipucu, tüm bu riskleri ortadan kaldırabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:18

Aslında saç uzunluğu, saçın büyüme döngüsünün anagen fazında geçirdiği süre ile belirlenir. Çoğunlukla genetik olarak belirlenen bu aşamada saç ne kadar uzunsa o kadar uzadığı tespit edildi. Saç uzamasını desteklemekle birlikte bazı uygulamalar, saç dökülmesini azaltmaya ve uzatmaya odaklandı. Stres nedeniyle geçici saç dökülmesi gibi yaşadığı durumlar da bununla ilişkili. Cevaplanması zor bir soru olduğunu belirten Dermatolog Charles Puza, etkili seçenekler olmakla birlikte dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıyor.

"BU VİTAMİNLER SAÇIN UZAMASINI DESTEKLİYOR" L-sistin, keratin, tıbbi maya kalsiyum pantotenat, tiamin nitrat ve PABA içeren bir takviyenin kullanıldığı durumlarda saç dökülmesini de azaltsa da saçın uzama hızını artırmak yeteri kadar mümkün olmayabilir. Bu takviyeler, saçınızın daha dolgun görünmesini sağlayarak daha canlı görünmesini sağlayabilir. Fakat saçın anajen fazda kalma süresini uzatmak, saç uzama hızını artırma potansiyeli de sunar. Saç ekimi cerrahı Rae Lynne Kinler, özellikle, saç uzamasını destekleyebileceklerini gösteren iki vitamin olduğunu belirtiyor: D ve E vitaminleri. Diğer yararlı takviyeler arasında protein açısından zengin kolajen ve bitki bazlı bileşikler yer alıyor.