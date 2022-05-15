Adeta Rapunzel’e dönüştürüyor! Hızla uzayan saçların sırrı bu vitaminde

Aslında saç uzunluğu, saçın büyüme döngüsünün anagen fazında geçirdiği süre ile belirlenir. Çoğunlukla genetik olarak belirlenen bu aşamada saç ne kadar uzunsa o kadar uzadığı tespit edildi.
Saç uzamasını desteklemekle birlikte bazı uygulamalar, saç dökülmesini azaltmaya ve uzatmaya odaklandı. Stres nedeniyle geçici saç dökülmesi gibi yaşadığı durumlar da bununla ilişkili. Cevaplanması zor bir soru olduğunu belirten Dermatolog Charles Puza, etkili seçenekler olmakla birlikte dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıyor.
"BU VİTAMİNLER SAÇIN UZAMASINI DESTEKLİYOR"
L-sistin, keratin, tıbbi maya kalsiyum pantotenat, tiamin nitrat ve PABA içeren bir takviyenin kullanıldığı durumlarda saç dökülmesini de azaltsa da saçın uzama hızını artırmak yeteri kadar mümkün olmayabilir. Bu takviyeler, saçınızın daha dolgun görünmesini sağlayarak daha canlı görünmesini sağlayabilir. Fakat saçın anajen fazda kalma süresini uzatmak, saç uzama hızını artırma potansiyeli de sunar.
Saç ekimi cerrahı Rae Lynne Kinler, özellikle, saç uzamasını destekleyebileceklerini gösteren iki vitamin olduğunu belirtiyor: D ve E vitaminleri. Diğer yararlı takviyeler arasında protein açısından zengin kolajen ve bitki bazlı bileşikler yer alıyor.
"ÖNCESİNDE DİKKATLİ OLUN"
Takviye almadan önce test yapmak, yalnızca herhangi bir vitaminin (bazı durumlarda saç dökülmesine neden olabilir) aşırı dozda alınmasını önlemek için değil, aynı zamanda eksiklikleri tedavi etmek saç dökülmesini tersine çevirebileceği için önemlidir.
Düşük D vitamini, demir, B12 ve diğer bazı eksiklikler saç dökülmesine neden olabilir. Bazı saç takviyeleri, büyük miktarda biyotin içerir, Puza, bunun kan çalışması sonuçlarını engelleyebileceği konusunda uyardı. Testten önce sorunlardan kaçınmak için doktorunuzla danıştığınızdan emin olun.