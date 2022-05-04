Bakım yaparken saçlarınızdan olmayın! Yararlı diye sürdüğünüzde tutam tutam saç döküyor...

Uzmanlar, saç maskelerinin çeşitli cilt dokuları ve saçlar için yararlı olabileceğini, fakat bunları bakım rutinine eklemeden önce nasıl bir maskeye ihtiyacınız olduğunu ve en iyi uygulama yönteminin ne olduğunu da bilmek gerektiğini belirtiyor.

Bugün piyasada farklı tipte saç maskeleri bulunsa da, genellikle maskeler şampuanlama işleminin ardından duşta uygulanır. Durulamadan önce bu maskenin saç tarafından iyice emilmesi beklenir.





Dermatolog Dr. Michelle Henry, saç tipinize ve nasıl işlendiğine bağlı olarak saç maskelerinin en iyi seçeneklerden biri olduğunu dile getiriyor. Sağlıklı saçlara sahip olmanın kesinlikle gerekli olmadığını fakat, saç maskelerinin belirli bir saç sorunuyla mücadele ediliyorsa yararlı olabileceğini de belirtiyor.

Saç Bakım Uzmanı Shap Reslan ise maskelerin saça ihtiyacını duyduğu nemi sağlarken, çok sık kullanılması durumunda veya önerilenden daha uzun bir süre saçta bekletildiğinde durumu daha kötü hale getirebileceğini söylüyor. Bu durum ise saç ve saç derisi sorunlarını tetiklemek anlamına geliyor.

Uzmanlar, saç maskelerinin günlük olarak kullanılmaması gerektiğini, saçları onarmak için protein gibi çok ağır bileşenlere sahip olan maskelerinin sık kullanıldığında saçlarda tuhaf etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

SAÇ MASKELERİ NE ZAMAN KULLANILMALI?





Düz saçlardan yoğun buklelere kadar farklı saç tiplerine sahip olan kişiler, genellikle kuruluk ve hasar gibi çeşitli endişeler nedeniyle saç maskelerine yönelirler. Henry, saç maskelerinin genellikle geçici bir çözüm olduğunu, ancak düzenli aralıklarla kullanıldığında bakım için etkili olabileceğini açıklıyor.

Eğer saçlarınız kuruysa, nemlendirici bir saç maskesinden gelen nem yararlı olabilir. Kimyasal olarak işlenmiş, zayıf hisseden veya kolayca kırılan saçlar için ise protein içeren maskeler daha faydalıdır.

Henry, protein içeren maskelerin saçlarınızdaki farklı kimyasal işlemler sonucunda zarar görmüş saç tellerinin kalıcı olarak yenilemez fakat telleri güçlendirerek daha fazla kırılma olasılığını azaltır diyor.





Tüm bunların yanı sıra saçlarınızı ne sıklıkla yıkadığınız da oldukça önemli. Günde bir kez duş alıyorsanız, haftada bir maske kullanabilirsiniz. Gün aşırı yıkanması durumunda ise saç maskelerini iki haftada bir kullanmanız gerekir.

Saç maskesini kullandığınız günlerde saç kremini de atlamanız önemle tavsiye ediliyor. Bunun yerine maske nedeniyle herhangi bir kalıntı ve birikme durumuna karşı arındırıcı bir şampuan kullanabilirsiniz.

Şampuandan sonra fazla suyu sıkarak saçınızın maske bileşenlerini daha iyi emmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeterince saçınızda kalabilmesi maskeyi sürdükten sonra saçlarınızı klipsli bir tokayla bir araya getirerek tutturabilirsiniz.

Uzmanlar, yapılan en önemli hatalardan birinin, tüketicilerin yapmayı en çok sevdiği şeylerden birinin "yumuşaklık hissi" nedeniyle maskeyi yeterince arındırmamak olduğunu dile getiriyor. Fakat saç maskesi kalıntıları, kuruyarak saçta birikime ve saç dökülmesi, cansız ve mat saçlara neden olabilir.

KULLANILMAMASI GEREKEN SAÇ MASKELERİ

Uzmanlar, maske seçerken saçınızın neye ihtiyacı olduğunu bilmenizin önemli olduğunu dile getiriyor. Doğal olarak biraz daha kuru olabilen kıvırcık saçların, bu rutinden büyük oranda yararlanabilecekleri de tavsiyeleri arasında yer alıyor. Fakat ince saç tellerine sahip saçların daha ağır nemlendiriciler ve saç kremlerine ihtiyacı olmayacaktır. Aksi takdirde saçlarda daha fazla incelmeye ve ağırlaşmaya neden olabilir.







Jojoba ve argan yağı gibi hafif yağlar, kendi vücudumuzdaki doğal yağlara daha yakın yakın oldukları için en iyi seçenekler arasında bulunur. Saç bakım rutinine keratin eklemek de saçta güçlü bir yapı oluşturmanın bir diğer yolu.

Silikon bazlı ürünler ise en çok kaçınılması gerekenler arasında yer alıyor. Silikon, saçta yerleşerek nemlendirici gibi diğer bileşenlerin nüfuz etmesine izin vermez. Eğer silikon içeren bir ürün kullanıyorsanız, saçlarınızı yeterince arındırdığınızdan emin olmanız önemlidir.