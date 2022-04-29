Bu formül sayesinde dakikalar içinde harika saçlara sahip olacaksınız!

Birçok kadın saçlarına fazlasıyla önem verir. Bakım yapmak ve şekil vermek için fazlasıyla zaman harcar. Bir saç stilisti, evde saçınıza kolayca bukleler yapabilmeniz için tüyolarda bulundu. Artık maşa kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu formüller ile saçlarınız anında hacim kazanacak.
SAÇLARINIZI BİRBİRİNE DOLAYIN
Saçınızı ortadan ikiye ayırın. Sonrasında iki ucu birleştirerek birbirinin etrafında dolayın. Doladığınız saçın üzerinden fön makinesiyle geçin. Daha sonra saçlarınızı açın böylelikle doğal buklelere sahip olacaksınız.
KASE KULLANIN
Evet yanlış duymadınız. Bir kaseyi ılık su ile doldurun. Sonrasında saçınıza şampuan döıkün ve taramaya başlayın. Daha sonra saçınızı kasedeki suya batırın. Ardından saçlarınızı çıkartın ve ellerinizle yukarı doğru sıkma işlemi uygulayın. Ardından doğal haline bırakın böylece saçlarınız kolayca şekil almış olacak.
PEÇETEYE SARIN
Duş aldıktan sonra saçlarınızı hafif şekilde kurutun. Sonra saçlarınızı parçalara ayırın. Ardından elinize dolayıp peçeteye bohça olacak şekilde sarın. Ucunu örgü lastiği ile bağlayın. Mümkünse gece açmayın, sabaha kadar bekletin. Bunun sonucunda istediğiniz buklelere sahip olacaksınız.
HAVLU İLE ŞEKİL VERİN
Bu formüle bayılacaksınız. Duştan çıktığınızda, ıslak saçınızı taramadan havluya sarın. Ve iki taraftan dolayın. Ardından kuruyana kadar bekletin ve havluyu çıkarın. Böylece doğal bukleler elde edeceksiniz.