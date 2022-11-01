Dökülen tek tel kalmıyor! Saçların her telini güçlendiren o tarif

Akdeniz Bölgesi'ne özgü biberiye bitkisi, ilaçlarda olduğu kadar yemek tariflerinde ve aromaterapide de kullanılan çok yönlü bir bitki. Saç için kullanımı ise görece daha az bilinen fakat araştırmalar tarafından saç derisi üzerinde birçok faydası olabileceğini gösterdi.
Biberiye yağının saçta kullanılması, birçok kişinin saç dökülmesini engellediği ve hatta uzamayı teşvik ettiği belirtiliyor. Eski Yunan, Antik Mısır ve Romalılar Dönemi'nde de sıklıkla kullanılan bir yağ türüydü ve benzer amaçlarla kullanıldı. Biberiye yağı, kötülükten korunmak, hafızayı iyileştirmek ve hatta vebadan korunmak için tercih ediliyordu.
BİBERİYE YAĞI NEDEN SAÇA İYİ GELİR?
Saç Bakım Uzmanı Nicole Petty, yüksek antioksidan, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde biberiye yağını saçlarınızı iyileştirmek, temizlemek ve yumuşatmak için kullanabileceğinizi belirtiyor.
Araştırmalar, biberiye yağının, erkek ve kadın tipi saç dökülmesi tedavisinde minoksidil adlı bir bileşen kadar etkili olduğunu tespit etti. Biberiyedeki ursolik asit, saç köklerine daha fazla oksijen ve besin sağlamak için kafa derisindeki dolaşımı güçlendirir.
Bir diğer Saç Bakım Uzmanı Saul Meskin, bu özelliklerin saç dökülmesini ve incelmesini yardımcı olurken, aynı zamanda "saçınızı ve saç derinizi daha sağlıklı hale getirecek olan saç derinizi daha sağlıklı hale getiren doku ve sinir hasarını onarmaya yardımcı olduğunu belirtti.
Meskin, bu doğal ürünün, aynı zamanda sert kimyasallara da iyi bir alternatif haline geldiğini belirtti.
BİBERİYE YAĞI NASIL KULLANILIR?
Doğal bir saç yağı düşüncesi, her ne kadar kulağa zararsız gelse de yanlış bir uygulama saç derisinde tahrişe neden olabilir.
Biberiye esansiyel yağını saç derinize sürmeye başlamadan önce, hassas ciltlerde olası rahatsızlık veya tahrişi sınırlamak için önce jojoba, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi gerekir.
Kendi çözümünüzü yaratmayı denemek istiyorsanız, bir kavanozu biberiye dalları ve seçtiğiniz taşıyıcı yağ ile doldurun ve kafa derisine hafifçe masaj yapmadan önce birkaç saat dinlenmeye bırakın. Ekstra koku için bir dal lavanta da ekleyebilirsiniz. Saç derinize yaklaşık beş damla yağ sürün ve gün boyunca emmesi için bırakın.
Bununla birlikte, yağlı bir saç derisini riske atmak istemiyorsanız, şampuanla durulamadan önce saç derinizi 10 dakika maskeleyecek şekilde bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, yağı yatmadan önce uygulayın ve saç derisi tedavisi olarak gece boyunca bırakın ya da şampuanınıza birkaç damla ekleyin ve normal şekilde kullanın.
NE SIKLIKLA KULLANILIR?
Meskin, ilk dönemlerde haftada bir veya iki kez kullanılması gerektiğini, eğer tahriş oluşmazsa günlük olarak kullanmaya başlayabileceğinizi belirtiyor. Kullanım başına sadece beş damla olması gerektiğini de vurguluyor.
Bu yağ, saç tellerinden ziyade, saç folikülünü hedef aldığı için, tüm farklı saç tipleri ve dokularına sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Boyalı saçlar için uygun bir yağ olan biberiye yağı, saç rengindeki kimyasallarla da reaksiyona girmez.
Hassas ciltlerde de kullanılabilir, ancak emin değilseniz, kafa derisine uygulamadan önce alerjik reaksiyonları test etmek için cildinize az miktarda yağ uygulamak en iyisidir. Petty, biberiye yağını daha sık kullananlar için, her türlü yağ birikimini gidermek için haftada bir kez yüksek kaliteli arındırıcı şampuan kullandığınızdan emin olun ve sonuçları görmek için düzenli kullanımı öneriyor.