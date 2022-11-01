Dökülen tek tel kalmıyor! Saçların her telini güçlendiren o tarif

Akdeniz Bölgesi'ne özgü biberiye bitkisi, ilaçlarda olduğu kadar yemek tariflerinde ve aromaterapide de kullanılan çok yönlü bir bitki. Saç için kullanımı ise görece daha az bilinen fakat araştırmalar tarafından saç derisi üzerinde birçok faydası olabileceğini gösterdi.

Biberiye yağının saçta kullanılması, birçok kişinin saç dökülmesini engellediği ve hatta uzamayı teşvik ettiği belirtiliyor. Eski Yunan, Antik Mısır ve Romalılar Dönemi'nde de sıklıkla kullanılan bir yağ türüydü ve benzer amaçlarla kullanıldı. Biberiye yağı, kötülükten korunmak, hafızayı iyileştirmek ve hatta vebadan korunmak için tercih ediliyordu.