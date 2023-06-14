İnce telli saçlar için hacim formülü bulundu! En dolgun saçlara bu kesimle kavuşacaksınız

Hacim oranını artırmayı sağlayacak birçok ürün çeşidi bulunsa da, aslında en kalıcı çözümlerden biri; saç kesim tarzında ufak değişiklikler yapmak olabilir. Hayalet kat adı verilen bir saç kesim yöntemi, bu noktada ihtiyacınız olan çözümü sunabilir.
Görünmez katmanlar olarak da bilinen bu katmanlar, saçlarınızı çok uzun süre alabildikleri için en çok aranan saç kesimlerinden biri haline geliyor.
Stilist Ramòn Garcia tarafından yaratılan hayalet katlar, saçlarına ekstra dolgunluk vermek isteyen herkes için en iyi seçeneklerden biri olarak nitelendiriliyor.
Saçınızı kısaltmanın daha kalın saç görünümüne yardımcı olacağı bilinen bir gerçek olsa da , hayalet katlar saçlarınızı sürekli kesme gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu teknikle, istediğiniz uzunluğu koruyabilir ve yine de saçınıza çok ihtiyaç duyulan hacmi kazandırabilirsiniz.
HAYALET KATLAR NEDİR?
Hayalet katlar ile diğer standart kat verme tekniği arasındaki fark, makas veya jilet kullanmanın size daha pürüzlü bir kenar sağlamasıdır. Bu tüylü doku, hiç olmasa bile daha fazla hareket ve uzunluk yanılsaması vermeye yardımcı olur.
Düzenli kat verme, ayırt edilmesi kolay olan belirgin bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip bir görünüm sağlar. Hayalet katlar ise; daha uzun saç tellerinin üzerine gizlenerek daha fazla saç varmış gibi görünmesine yardımcı olur. Bu yöntem, saçınızın daha dolgun ve çok daha fazla hareket ediyormuş gibi görünmesine yardımcı olacaktır.
Herkes hayalet katmanları deneyebilirken, bundan en çok yararlanabilecek olanlar ince saç tellerine sahip olanlar. Yine de saçınızı kestirseniz bile, bu teknik saçınızın doğal olduğundan daha kalın bir dokuya sahipmiş gibi görünmesini sağlar.
İnce, orta veya uzun saçlarınız varsa, bu teknik saçlarınızı dolgunlaştıran ancak yine de saç boyunuzun kısalmasını engelleyen bir yöntem sunar.