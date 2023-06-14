İnce telli saçlar için hacim formülü bulundu! En dolgun saçlara bu kesimle kavuşacaksınız

Hacim oranını artırmayı sağlayacak birçok ürün çeşidi bulunsa da, aslında en kalıcı çözümlerden biri; saç kesim tarzında ufak değişiklikler yapmak olabilir. Hayalet kat adı verilen bir saç kesim yöntemi, bu noktada ihtiyacınız olan çözümü sunabilir.

Görünmez katmanlar olarak da bilinen bu katmanlar, saçlarınızı çok uzun süre alabildikleri için en çok aranan saç kesimlerinden biri haline geliyor.

Stilist Ramòn Garcia tarafından yaratılan hayalet katlar, saçlarına ekstra dolgunluk vermek isteyen herkes için en iyi seçeneklerden biri olarak nitelendiriliyor.