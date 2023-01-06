İnce ve güçsüz saçların çözümü çok basit! İşte saçlarınıza hacim kazandıracak yöntem...

Kadınlarda saç dökülmesine neden olan iki önemli faktör; genler ve menopoz sürecidir. Ailenizde saç seyrelme öykünüz varsa, muhtemelen yaş aldıkça saç dökülmesi yaşayacaksınız. Ayrıca, yaşlandıkça ortaya çıkan hormon değişiklikleri de saç dökülmesi nedenleri arasındadır. Menopoz sırasında östrojen kaybolduğu için saç dökülmesi artar.

Saç dökülmesinin üstesinden gelmek için, uzmanlar tarafından önerilen adımlar yerine getirilmelidir. Hacimli ve kalın bukleli saçlara sahip olmak istiyorsanız biotin desteği almalı, perçemli saç kesimi ile saçlarınızı canlandırmalısınız. The Right Hairstyles'ta saç uzmanı ve güzellik uzmanı olan Ghanima Abdullah ile incelen saça yeniden hacim kazandırmak için biotin ve yeni bir kesimin neden gerekli olduğu hakkında bilgi verdi.

BİYOTİN İÇERİKLİ VİTAMİNLER

B7 vitamini olarak da bilinen biotin, enerji üretimi için önemli olan temel bir mikro besindir. Saçları kalınlaştırmak için de çok önemlidir. Biotin yulaf ve yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur ama ek olarak da alınabilir (saç büyümesi için vitamin açısından zengin yiyecekleri de deneyebilirsiniz).

Saçta doğal olarak bulunan bir protein olan keratin üretimini uyarır. Biotin vücutta uzun süre depolanmaz ve etkili olabilmesi için tüketilmesi gerekir.

Ghanima Abdullah, Biotin'in "saç büyümesine yardımcı olmak ve saç incelmesini durdurmak için kafa derisindeki dolaşımı artırdığı" için ince veya ince saçları olanlar için "değerli" bir ek seçim olduğunu söylüyor. Doktorlar, alopesi gibi saç bozukluklarına yardımcı olmak için yıllardır biotin kullanıyor.

KATLI SAÇ KESİM MODELİ

Biotinin yanı sıra, yeni bir saç modeli denemek incelen saçlara hacim kazandırmanın başka bir yoludur.

Kâküller, "Başın üst kısmında yumuşak, doğal görünümlü bir dalga" yaratan bir tür saç kesimidir. Kaküller, "Yanak hizasına geldiklerinde yüzünüzü daha küçük ve daha ince gösterir" ayrıca kolayca şekillendirilebilir. Başınızın üst kısmındaki saçların görsel olarak incelmesinden şikayetçiyseniz kaküllü saç kesimi sizin için uygun olacaktır.

Sonuç olarak; saçın incelmesi kaçınılmazdır ancak ince saç görünümünden kurtaracak çözümler var. Saçların incelmesini engelleyemezseniz de önüne geçmek veya gizlemek için biotin içerikli besin takviyelerinden destek almalı, kakülle saçlarınıza hacim kazandırmalısınız.