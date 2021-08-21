İşte saç tipinize göre en doğru kesim zamanı!

Saç tipinin farklılığı, kestirme zamanını da belirlerken ana etken oluyor. Bu nedenle saçlarınızın şekline bağlı olarak en doğru zamana karar verebilirsiniz. İşte saç tipinize göre kesim zamanı…

KIVIRCIK SAÇ

Bu tür saçlar, kestirmeden önce biraz daha bekleyebilir. Bunun nedeni, büyümeye başladığında bile çok farklı görünmeyecek olmasıdır. Saçlarınızın uzamasını istiyorsanız 6 ayda bir uçlarından aldırabilirsiniz ama boyunu ve tarzını korumak istiyorsan 3 ayda bir kesmek gerekir.

BUKLELİ SAÇLAR

Buklesi yoğun saçlar doğal olarak oldukça kurudur. Bu nedenle, bukleli saçlarınız varsa ve buklelerinizi korumak istiyorsanız, her 6 ila 12 haftada bir kesmeniz önerilir. Saçınız ısıdan zarar görmüş veya boyanmışsa, her boyadığınızda kesmeniz daha iyi olur. Bu, uçların aşırı işlenmesini önleyecektir.

DÜZ VEYA DALGALI SAÇLAR

İnce saçların bakımı çoğu zaman yorucu olabilir. Aslında haftalarca harika görünmeye devam edebilirsiniz fakat aniden yıpranmış saçlara sahip olabilirsiniz. Bakımlı düz veya dalgalı saçlara sahip olmanın anahtarı, çok fazla kesmeden sık sık yeniden şekillendirmektir. En iyi sonuçlar için, saçınızı kontrol altında tutmak için her 10 haftada bir veya 3 ayda bir düzeltin.

KALIN SAÇLAR

Kalın saçlar daha sağlam bir yapıya sahip olması nedeniyle daha uzun süre saç kesimi gerektirmez. Bununla birlikte, bazen başıboş saç telleri sizi çıldırtabilir. Yani gür saçlarınız varsa, saçınızın yoldan çıkmasını önlemek için 6 ayda bir kestirebilirsiniz.

İNCE SAÇLAR

Daha ince saçlar potansiyel olarak kırılmaya eğilimlidir. Ayrıca stilini hızla kaybedebilir. Bu nedenle tarzınızı korumak ve zarar görmemesi için 2 ayda bir kestirmeniz daha iyi olacaktır.

YIPRANMIŞ SAÇLAR

Saçlarınız kırık uçlara eğilimliyse, ısıtarak şekillendirirseniz veya düzenli olarak boyarsanız, 8 haftada bir bir kez kestirmeniz doğru bir seçenektir. Bu durum, saçlarınızın daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Sık saç kesimi, kırılmayı ve aşırı kurumayı önlemeye yardımcı olacaktır. Bu, her seferinde çok fazla kesmeniz gerektiği anlamına gelmez, uçlarından hafif bir kesim yeterlidir.