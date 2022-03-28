Kardashian’ların saç uzatma sırrı! İpek gibi uzun saçlar için pirinç suyu tarifi

Pirinç suyunun gerçekten saç uzamasını destekleyip desteklemediğine dair sorular ise birçok kişinin zihnini kurcalıyor. Saçınızın süper hızlı uzamasını sağlayabileceğine dair iddialarda herhangi bir gerçek olup olmadığını öğrenmek için, Uzman Dermatolog Kavita Mariwalla açıklamalarda bulundu.

Pirinç suyu tarifi, saçı bir kase pirinçte ıslatılmış suyla durulamayı veya bir sprey şişesine alınmış olan suda bekletilen pirinçleri süzdükten sonra bu pirinç suyunu saçlara sıkmayı içeren aslında basit adımlara sahip bir yöntem.

PİRİNÇ SUYUNU KULLANIMININ ARDINDAKİ SIR

Cleveland Clinic'e göre bu eğilim aslında Asya kültürlerinde yüzyıllardır kullanılıyor. İnsanlar saçlarını pirinci ıslattıktan sonra kalan suyla yıkıyorlar. Asya'da bu kadar popüler olan bu yöntem, bugünlerde tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Üstelik pirincin kolay ulaşılabilir olması ve başka malzemeye ihtiyaç duyulmaması bu yöntemi herkesin denemesini kolaylaştırıyor.

PİRİNÇ SUYU KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Olabilir! Dr. Mariwalla, vitaminler, mineraller ve inositol hormonunun tümü pirinç suyunda bulunur, bu da saçınızı daha pürüzsüz, daha dolgun, daha az düğümlü ve daha uzun yapabileceğini belirtiyor. Teoride, B vitaminleri ve E vitamini saç oksidasyonuna ve yaşlanmaya karşı savunmaya yardımcı olabilir.

Konuyla ilgili araştırma az olsa da , International Journal of Cosmetic Science'da yapılan bir araştırma pirinç suyunun faydalarını özetledi. Araştırmaya göre pirinç suyu ile durulama, saçtaki sürtünmeyi azaltıyor ve saçın elastikiyetini artırıyor.

Dr. Mariwalla, pirincin nişastasının saç köklerinin üzerinde oturması ve bir kaplama görevi görmesi nedeniyle saçın daha pürüzsüz hissedilebileceğini açıklıyor. Şimşek hızında saç büyümesini teşvik edip edemeyeceğine gelince, cevap maalesef ki hayır. Ancak saçta durulama öncesi nişastalı bir katman oluşturmak, vitaminler ile birlikte parlaklık ve daha güçlü saçlara sahip olmayı destekleyebilir.

Yine de pirinç suyunu saç dökülmesi için ilk çözümünüz yapmayın. Dr. Mariwalla, "Temel endişeniz saç dökülmesiyse, tedavi için evde tedavi yöntemlerini kullanmak yerine dermatoloğunuza danışmayı düşünmelisiniz" diyor.