Kardashian’ların saç uzatma sırrı! İpek gibi uzun saçlar için pirinç suyu tarifi

Pirinç suyu tarifi, saçı bir kase pirinçte ıslatılmış suyla durulamayı veya bir sprey şişesine alınmış olan suda bekletilen pirinçleri süzdükten sonra bu pirinç suyunu saçlara sıkmayı içeren aslında basit adımlara sahip bir yöntem.
Pirinç suyunun gerçekten saç uzamasını destekleyip desteklemediğine dair sorular ise birçok kişinin zihnini kurcalıyor. Saçınızın süper hızlı uzamasını sağlayabileceğine dair iddialarda herhangi bir gerçek olup olmadığını öğrenmek için, Uzman Dermatolog Kavita Mariwalla açıklamalarda bulundu.
PİRİNÇ SUYUNU KULLANIMININ ARDINDAKİ SIR
Cleveland Clinic'e göre bu eğilim aslında Asya kültürlerinde yüzyıllardır kullanılıyor. İnsanlar saçlarını pirinci ıslattıktan sonra kalan suyla yıkıyorlar. Asya'da bu kadar popüler olan bu yöntem, bugünlerde tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Üstelik pirincin kolay ulaşılabilir olması ve başka malzemeye ihtiyaç duyulmaması bu yöntemi herkesin denemesini kolaylaştırıyor.
PİRİNÇ SUYU KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Olabilir! Dr. Mariwalla, vitaminler, mineraller ve inositol hormonunun tümü pirinç suyunda bulunur, bu da saçınızı daha pürüzsüz, daha dolgun, daha az düğümlü ve daha uzun yapabileceğini belirtiyor. Teoride, B vitaminleri ve E vitamini saç oksidasyonuna ve yaşlanmaya karşı savunmaya yardımcı olabilir.
Konuyla ilgili araştırma az olsa da , International Journal of Cosmetic Science'da yapılan bir araştırma pirinç suyunun faydalarını özetledi. Araştırmaya göre pirinç suyu ile durulama, saçtaki sürtünmeyi azaltıyor ve saçın elastikiyetini artırıyor.
Dr. Mariwalla, pirincin nişastasının saç köklerinin üzerinde oturması ve bir kaplama görevi görmesi nedeniyle saçın daha pürüzsüz hissedilebileceğini açıklıyor. Şimşek hızında saç büyümesini teşvik edip edemeyeceğine gelince, cevap maalesef ki hayır. Ancak saçta durulama öncesi nişastalı bir katman oluşturmak, vitaminler ile birlikte parlaklık ve daha güçlü saçlara sahip olmayı destekleyebilir.
Yine de pirinç suyunu saç dökülmesi için ilk çözümünüz yapmayın. Dr. Mariwalla, "Temel endişeniz saç dökülmesiyse, tedavi için evde tedavi yöntemlerini kullanmak yerine dermatoloğunuza danışmayı düşünmelisiniz" diyor.
PİRİNÇ SUYU KULLANMAK CİLDİNİZE FAYDA SAĞLAR MI?
Pirinç suyu üzerinde çok az araştırma yapıldığından, cildinize de yardımcı olup olmadığı konusunda net bir cevap yok. Dr. Finney, "Antioksidan özelliklere sahip, bu nedenle teorik faydaları tartışabilirsiniz" diyor. Ancak C ve E vitaminleri gibi güvenilir bir topikal antioksidan kalıcı serumla daha iyi sonuçlar alabileceğiniz konusunda da uyarıyor.
SAÇLAR PİRİNÇ SUYUYLA NASIL YIKANIR?
Dr. Mariwalla, tarifinde; önce, devam edin ve bir ila bir buçuk bardak pişmemiş pirinç, pirinç ve su için büyük bir kap, bir süzgeç ve boş bir sprey veya şampuan şişesi almanızı öneriyor.
Pirinci bir süzgecin içine koyun ve temizlendiğinden emin olmak için iyice durulayın. Sonunda su berraklaşmalıdır.
Pirinci bir veya bir buçuk bardak su ile birlikte bir kaseye veya kavanoza koyun (pirincinizin porsiyonuna göre) ve karıştırın. Sosyal medyada, bazı insanların onu bir kavanoza koyup salladığını bile göreceksiniz, bunu da bir diğer yöntem olarak kullanabilirsiniz. Çoğunlukla, kavanoza veya kaseye bir kapak koymadan önce suyu sütlüymüş gibi bir görünüme sahip olana kadar bekleyin.
Pirinç karışımını 24 saate kadar bekletin.
En kolay uygulama için pirinç suyunu temiz bir sprey veya şampuan şişesine dökün.
Dr. Mariwalla bu adımı saçınızı şampuanladıktan sonra duşta yapmanızı öneriyor. Saçınıza bol miktarda pirinç suyu püskürtün, saç derinizin tamamen kaplandığından ve iyice tarandığından emin olun.
Yaklaşık 20 dakika bu şekilde kalmasına izin verin. Saç maskesi gibi düşün!
Ardından saçınızı pirinç suyundan iyice durulayın.
HANGİ SAÇ TİPLERİ PİRİNÇ SUYUYLA DURULAMAYI DENEMELİ?
Pirinç suyuyla durulamaya başlamadan önce, sizin için gerekli olup olmadığından emin olmanız gerekir. Dr. Longsworth, "Saçınız sağlıklıysa ve çok fazla zarar görmüyorsa, gerçekten pirinç suyuyla durulamaya ihtiyacınız yok" diyor. Dr. Longsworth, bu durulamanın daha çok yıpranmış, ağartılmış saçları ve çok gözenekli saçları olanlar için olduğunu öne sürüyor. Yoğun gözeneklere sahip olan saçlar; daha kuru bir yapıları olması nedeniyle neme daha fazla ihtiyaç duyar.
YAN ETKİLERİ VAR MI?
Muhtemelen uzun vadeli risklere bakmıyorsunuzdur, ancak pirinç suyu biriken ve saçın mat görünmesine neden olan kalıntılara neden olabilir. Potansiyel kalıntı oluşumunu önlemek istiyorsanız, Dr. Mariwalla bu tedaviyi yalnızca haftada bir kez yapmanızı önerir. Sizin için doğru olup olmadığından emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.