Keratine ihtiyacınız kalmayacak! Mükemmel saçlar için tek başına bu baharat yetiyor

Uzmanlar, safranın güçlü antioksidanları sayesinde, saçı besleyip nemlendirerek kuruluğa karşı büyük bir savaşçı olduğunu söylüyor. Dikkat çekici besinleri sayesinde safran, saçın hızlı bir şekilde büyümesini desteklemeye yardımcı olur, saçların parlak görünmesini sağlar. İşte safranın diğer bilinmeyen faydaları.
İRAN KADINLARI CİLT BAKIMLARINDA KULLANIYOR
İran mutfağı en az iki buçuk bin yıllık safran ve gülsuyu kokulu tarihin mirasçısıdır. Yüzlerce nesil tarafından kullanılmış olan kültürel açıdan en önemli, temelde İranlı bitki ve baharatlardan bazılarını temsil etmektedir.
Antik Pers saraylarının yiyecekleri arasında parfümlü yahniler, otlarla doldurulmuş pirinç, yumuşak kavrulmuş etlerin hepsi safran ile tatlandırılmış, özenle doldurulmuş meyve ve sebzeler arasında yer alıyordu. Yüzyıllar boyunca, İranlı kadınlar mutfaklarını dünyayla paylaşırken, aynı malzemeleri güzellik ritüellerinde ve cilt bakımlarında sıklıkla kullanıyorlar.
SAFRAN EN ÇOK HANGİ TİP SAÇ İÇİN FAYDALIDIR?
Safran'ın antioksidan özellikleri saç dökülmesini önler, saç derisini ve gözenekleri arındırır. Saçın sağlıklı büyümesini destekler, hasarlı saçları onarır. Tüm saç tipleri için mükemmeldir. Günlük saç bakım rutininize sadece birkaç damla eklemek; dolaşıklığı giderir, nemlendirir, onarır, ısı ve şekillendirme hasarını önler. Aynı zamanda kabarmayı giderir.
DAHA PARLAK SAÇLAR
Safran kullandıktan sonra, saç teline dokunduğunuz anda sonuçları fark edeceksiniz. Saniyeler içinde saç, gözle görülür şekilde daha yumuşak, daha az karışık, daha pürüzsüz ve daha parlak hale gelecek. Uzmanlar, antioksidan ve onarıcı özellikleri saç telinin kimyasında değişiklik yapma fırsatına sahip olduğundan, faydaları zamanla daha da belirgin hale geldiğini söylüyor. Safranı kullandığınızda bir süre sonra saçlarınızın daha sağlıklı, parlak ve elektriklenmediğini göreceksiniz.