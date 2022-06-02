Keratine ihtiyacınız kalmayacak! Mükemmel saçlar için tek başına bu baharat yetiyor

Uzmanlar, safranın güçlü antioksidanları sayesinde, saçı besleyip nemlendirerek kuruluğa karşı büyük bir savaşçı olduğunu söylüyor. Dikkat çekici besinleri sayesinde safran, saçın hızlı bir şekilde büyümesini desteklemeye yardımcı olur, saçların parlak görünmesini sağlar. İşte safranın diğer bilinmeyen faydaları.

İRAN KADINLARI CİLT BAKIMLARINDA KULLANIYOR

İran mutfağı en az iki buçuk bin yıllık safran ve gülsuyu kokulu tarihin mirasçısıdır. Yüzlerce nesil tarafından kullanılmış olan kültürel açıdan en önemli, temelde İranlı bitki ve baharatlardan bazılarını temsil etmektedir.

Antik Pers saraylarının yiyecekleri arasında parfümlü yahniler, otlarla doldurulmuş pirinç, yumuşak kavrulmuş etlerin hepsi safran ile tatlandırılmış, özenle doldurulmuş meyve ve sebzeler arasında yer alıyordu. Yüzyıllar boyunca, İranlı kadınlar mutfaklarını dünyayla paylaşırken, aynı malzemeleri güzellik ritüellerinde ve cilt bakımlarında sıklıkla kullanıyorlar.