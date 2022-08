Parlak saçlı kadınların sırrı! Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Fakat bununla da kalmayıp, yüz cilt bakımı gibi, aşırı peeling yapmak saçınızı yağdan arındırabilir. Fusco, her üç ila beş yıkamada şekerle ovma işlemi yapmanız gerektiğini ve nemlendirici bir şampuanla birleştirmenizi öneriyor.

NASIL UYGULANIR?

Şampuanınızın içine şekeri atın ve güzelce çalkalayın. Ardından saçlarınıza uygulayın. Özellikle saç derinize ovma işlemi, masaj hareketleri yaparak uygulayın. Bunu yapmak hem saç deriniz için hem de saçlarınız için çok önemli. Fakat her gün yapmamanızda fayda var. Eğer her gün yaparsanız, saçlarınıza tam tersi bir etki verebilir. Bu yüzden Dermatologlar, her yıkamada değil, dört yıkamada bir şeklinde yapmanızı öneriyor. Bunun sonucunda ise saçlarınız daha parlak, canlı ve dolgun duracak.