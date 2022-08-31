Parlak saçlı kadınların sırrı! Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Yıkadıktan sonra saçta kalan ölü deri görüntülerini nasıl yok edebiliriz? Çok basit! Herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği şeker ile saç derinizi besliyoruz. Derinizi onaran ve saçınıza bakım yapan şekerin inanılmaz etkilerine gelin birlikte bakalım.
BİR KAŞIK ŞEKER EKLEYİN
Şampuanınıza bir kaşık dolusu şeker eklemek, şampuanlama sırasında kafa derisini nazikçe pul pul dökecek, ölü deri hücrelerini veya kir birikimini giderecek ve bu da saç derinizi gerçekten temizlemenizi ve yağlı köklere karşı koruma sağlamanızı ve daha sağlıklı saçları desteklemenizi sağlar. Ayrıca Dr. Fusco'da, kalıntıları giderdiğini ve ölü deri hücrelerinden kurtulduğunu, böylece saç kreminizin daha çok etki edeceğini söylüyor.
Fusco, Bir tutam şampuana bir yemek kaşığı şeker eklemek, saç derisini nazikçe eksfoliye eder ve saçta herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çözülmesini sağladığını söylüyor.
Fakat bununla da kalmayıp, yüz cilt bakımı gibi, aşırı peeling yapmak saçınızı yağdan arındırabilir. Fusco, her üç ila beş yıkamada şekerle ovma işlemi yapmanız gerektiğini ve nemlendirici bir şampuanla birleştirmenizi öneriyor.
NASIL UYGULANIR?
Şampuanınızın içine şekeri atın ve güzelce çalkalayın. Ardından saçlarınıza uygulayın. Özellikle saç derinize ovma işlemi, masaj hareketleri yaparak uygulayın. Bunu yapmak hem saç deriniz için hem de saçlarınız için çok önemli. Fakat her gün yapmamanızda fayda var. Eğer her gün yaparsanız, saçlarınıza tam tersi bir etki verebilir. Bu yüzden Dermatologlar, her yıkamada değil, dört yıkamada bir şeklinde yapmanızı öneriyor. Bunun sonucunda ise saçlarınız daha parlak, canlı ve dolgun duracak.
SAÇLAR DAHA SAĞLIKLI NASIL GÖRÜNÜR?
SAÇLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TARAYIN
Yorgun olduğunuzda taranmamış saçlarla yatmak çok iyi bir fikir gibi gelebilir. Ancak saçınıza birkaç hızlı dokunuş yapmak, saçınız ve saç derisinin genel sağlığı için harika olabilir. Cooper'ın West Hollywood, CA'daki ünlü stilist ve renk uzmanı Meri Kate O'Connor, saç derinizin yağlarını doğal olarak nemli kalması için; saçlarınızı tarayarak, saç derinizin yağlarını, eşit bir şekilde dağıttığını söylüyor.
DOĞRU BESLENİN
Saç büyümesini teşvik etmek için saçı içeriden beslemeniz gerekir. Peki hangi besinler saçın daha hızlı uzamasını sağlar? Protein içeriği yüksek olanlar, etler ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere saçın yapı taşları. Balık, fasulye, kuruyemiş ve kepekli tahıllar gibi gıdalarla protein alımınızı artırmayı deneyin. Böylece saçınızın hızlı bir şekilde uzamasını sağlayacak.