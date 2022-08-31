Parlak saçlı kadınların sırrı! Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Yıkadıktan sonra saçta kalan ölü deri görüntülerini nasıl yok edebiliriz? Çok basit! Herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği şeker ile saç derinizi besliyoruz. Derinizi onaran ve saçınıza bakım yapan şekerin inanılmaz etkilerine gelin birlikte bakalım.

BİR KAŞIK ŞEKER EKLEYİN

Şampuanınıza bir kaşık dolusu şeker eklemek, şampuanlama sırasında kafa derisini nazikçe pul pul dökecek, ölü deri hücrelerini veya kir birikimini giderecek ve bu da saç derinizi gerçekten temizlemenizi ve yağlı köklere karşı koruma sağlamanızı ve daha sağlıklı saçları desteklemenizi sağlar. Ayrıca Dr. Fusco'da, kalıntıları giderdiğini ve ölü deri hücrelerinden kurtulduğunu, böylece saç kreminizin daha çok etki edeceğini söylüyor.

Fusco, Bir tutam şampuana bir yemek kaşığı şeker eklemek, saç derisini nazikçe eksfoliye eder ve saçta herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çözülmesini sağladığını söylüyor.

Fakat bununla da kalmayıp, yüz cilt bakımı gibi, aşırı peeling yapmak saçınızı yağdan arındırabilir. Fusco, her üç ila beş yıkamada şekerle ovma işlemi yapmanız gerektiğini ve nemlendirici bir şampuanla birleştirmenizi öneriyor.