Saç tasarım uzmanı Ahmet Çoban tavsiye etti: Kendiniz olun

Türk Sinema ve Televizyonu'nda her zaman çok farklı ve özel bir yeri olan isimlerden Perihan Savaş'ı bu hafta köşemde ağırlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Çok klasikleşmiş bir güzelliğe sahip olan Savaş, dönemsel trendlerden öte kendi stili ile tanınmış bir sanatçı. Şimdi ondan bunun sırlarını alalım biraz.

-Perihan Hanım size ilk sorum değişmeyen saç renginiz hakkında olacak. Hep canlı bir kestane tonunu koruyorsunuz. Peki hiç saçınızı değiştirmeniz gereken bir rol olmuş muydu? Sarıyı denediğiniz bir zaman hatırlıyoruz sanki? - Evet bir kaç kere denediğim oldu. Hatta bir filmde özellikle bir karakteri oynuyordum ve orada sarışın olmak istedim. Değişik bir karakterdi çünkü. Saçlarımı sarı yaptım, ara ara röfleler yaptım. Değişiklikler yaptım yani. - Saç ya da genel olarak güzellik konusunda hiç pişmanlık duyduğunuz bir seçimizin olmuş muydu? - Öyle bir pişmanlığım olmadı. Ne yaptıysam beğendim, beğendiler. Yani bir pişmanlık yaşamadım bu anlamda. - Bu zamana kadar güzellik konusunda aldığınız en iyi tavsiyeyi kimden aldınız ve ne konudaydı? - Öyle çok güzellik tavsiyesi almadım. Ama hep bakımlarımı yaparım. Yani şöyle ki; cildimi asla makyajlı bırakmam, makyajımı muhakkak temizlerim ve nemlendirici sürerim. - Sizi takip edenlere güzellik ve kişisel stil konusunda nasıl bir öneride bulunursunuz? - Şimdi bazen insanlar bazı örnekler görüyorlar ve o modellerde o saçı, o makyajı kendileri de yapmak istiyorlar ama herkese aynı model gidecek diye bir şey söz konusu değil. "Onda nasıl böyle oldu, bende niye olmuyor?" diye düşünüyorlar. Siz bence kendiniz olun yani başkasında çok güzel durabilir ama size yakışmayabilir. Onun için insanın kendisi olması çok daha güzel diye düşünüyorum. EN ÜNLÜ SAÇLAR Ünlülerin bazıları baçlarıyla bütünleşmiş bir imaja sahiptir. Hatta saçları ünlerinin önüne geçmiştir. Bazı ünlülerin yeni bir proje için ya da bir kapak çekiminde veya son dönemde sosyal medya koydukları bir postta yepyeni bir saç ile karşımıza çıkarlar ve anında ünleri tavan yapar. Ya da her zaman saçlarının ünü kendilerinden evvel gelir.





Cher ve upuzun siyah saçları: Pop müziğinin ve Hollywood'un ikonlaşmış isimlerinden Cher bu konunun en iyi örneklerinden sanırım. Yüzünü iki taraftan sarmalayan, her zaman çok düz ve çok uzun olan saçlarının rengini de kendi siyah tonu dışında görmedik. Cher şu an tam olduğu yerde durmaya devam ediyor ama ultra uzun saç modasının gelmesi ile birçok kadın onun izinden gidiyor yine. Her zaman Cher'in idolü olduğunu söyleyen Kim Kardashian saçı konusunda da ondan ilham alıyor.