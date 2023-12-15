Saç yıkarken yapılan bu hataya dikkat! Saç derisini kepekle kaplayıp yaralara neden oluyor…

SUYUN AŞIRI DERECEDE SICAK OLMASI

Sıcak su altında duş almak her ne kadar iyi hissettirse de bu durum saçınızın zarar görmesine neden olabilir.

Yüksek derecede sıcaklıkta saçınızı yıkamak, doğal yağların soyulmasına yol açabilir ve saçınızın kurumasına sebep olabilir. Ayrıca derinin küçük küçük tabakalar haline gelmesine ve kaşınmasına yol açabilir. Bunun yerine ılık su tercih edebilirsiniz.