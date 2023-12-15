Saç yıkarken yapılan bu hataya dikkat! Saç derisini kepekle kaplayıp yaralara neden oluyor…

Saçlarda kepeklerin meydana gelmesi, saçın temiz olmasına rağmen temiz değilmiş gibi görünmesine neden olabilir. Saçlarınızın neden kepeklendiği pek çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Fakat birçok kişinin saç yıkarken dikkat etmediği bu aşama saçın kepeklenmesine neden olabilir.
Saçları yıkarken yeteri kadar durulanması önemli faktörler arasında yer alır.
Saçınızın yıkadıktan sonra eğer iyi bir biçimde durulamazsanız saçınızın derisini kuruyabilir. Bunun sonucunda da kepek meydana gelebilir. Ayrıca saçların iyi bir biçimde durulanmaması sonucunda şampuan saçın dibinde kalabilir.
Şampuan gibi saça uygulanan kremin de iyi bir biçimde durulanması gerekir.
Saç yıkarken yapılan diğer hatalar ise şu şekilde;
YANLIŞ ŞAMPUANLAMAK
Saçınızı şampuanlamadan önce ilk olarak ıslatmanız gerekir. Bunun için saçınızı şampuanlamadan önce ilk olarak saçınızı yaklaşık olarak 30 saniye boyunca ıslatın. Ardından şampuanlama işlemini uygulayın. Bu yöntem sayesinde şampuanın saçınıza daha etkili bir şekilde işlemesini sağlayabilirsiniz.
Ayrıca saçınıza şampuan sıktıktan sonra saç derinize ürünü masaj yaparak köpürtün. Bu sayede kan dolaşımını artırabilir ve kepeksiz saç derisi elde edebilirsiniz.
SUYUN AŞIRI DERECEDE SICAK OLMASI
Sıcak su altında duş almak her ne kadar iyi hissettirse de bu durum saçınızın zarar görmesine neden olabilir.
Yüksek derecede sıcaklıkta saçınızı yıkamak, doğal yağların soyulmasına yol açabilir ve saçınızın kurumasına sebep olabilir. Ayrıca derinin küçük küçük tabakalar haline gelmesine ve kaşınmasına yol açabilir. Bunun yerine ılık su tercih edebilirsiniz.